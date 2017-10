Visumstopp mellom USA og Tyrkia: Derfor har forholdet surnet

ISTANBUL (VG) NATO-landene USA og Tyrkia er i full diplomatisk krise. Dette er bakteppet for konflikten.

Det hele startet med at Tyrkia arresterte en tyrkisk ansatt ved det amerikanske konsulatet i Istanbul i forrige uke. Mannen er anklaget for å være tilknyttet Gülen-bevegelsen, som tyrkiske myndigheter mener sto bak fjorårets mislykkede kuppforsøk der 249 mennesker mistet livet. Mannen har nektet for dette.

Med dét var det diplomatiske spillet i gang:

Besøksvisum stanset



Først sa USA at de stanser alle ikke-innvandringsrelaterte visumtjenester i Tyrkia.

«Nylige hendelser har tvunget regjeringen i De forente stater til å revurdere hvor forpliktet den tyrkiske regjeringen er til sikkerheten for amerikanske ambassader, konsulater og tjenestefolk», heter det i en melding som den amerikanske ambassaden i Ankara la ut på Twitter søndag kveld.

Fire timer etterpå svarte Tyrkias ambassade i Washington med nøyaktig samme mynt:

«I lys av nylige hendelser har den tyrkiske regjeringen blitt tvunget til å revurdere hvor forpliktet den amerikanske regjeringen er til sikkerheten for tyrkiske ambassader, konsulater og tjenestefolk» skriver den tyrkiske ambassaden.

Dette betyr at det i overskuelig fremtid ikke vil være mulig for borgere i hverken Tyrkia eller USA å besøke hverandres land, med få unntak.

NATO-ALLIERTE: USA og Tyrkia er allierte av NATO, men uenige i Syria. Her fra et NATO-møte i Brussel i mai, med bla. NATO-sjef Jens Stoltenberg og Storbritannias Theresa May. Foto: Dan Kitwood/ , AFP

Disputtens kjerne



Mandag utstedte tyrkiske myndigheter arrestordre for enda en ansatt ved det amerikanske konsulatet i Istanbul, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet Daily News.



Det er ikke tilfeldig at Ankara og Washington har røket i tottene på hverandre. Foranledningen er som følger:

• Den muslimske predikanten Fethullah Gülen, mannen Tyrkia anklager for å være selve arkitekten bak kuppforsøket, har levd i frivillig eksil i Pennsylvania i USA de siste 18 årene. Gülen avviser å ha stått bak kuppforsøket. Tyrkia har lenge krevd ham utlevert til hjemlandet. Dette kravet har ikke USA etterkommet.

• USA og Tyrkia har vært NATO-allierte siden 1952. I krigen i Syria har de derimot valgt å spille på hver sin hest, til tross for at begge land har utpekt terrorgruppen Den islamske staten (IS) som hovedfiende. USA har bevæpnet Syrian Democratic Forces (SDF), en union av arabiske og kurdiske militsgrupper hvorav kurdiske YPG dominerer. Tyrkia anser YPG for å være en forlenget arm av det terrorlistede kurdiske geriljapartiet PKK, og frykter at kurderne skal spre sitt selvstyre over til tyrkisk territorium. Tyrkia har på sin side alliert seg med Free Syrian Army (FSA), og kjemper for øyeblikket en innbitt kamp for å unngå at SDF befester sin posisjon i det såkalte Rojava, det kurdiske de facto-selvstyrte området i Nord-Syria.

FØRSTEDAMENE: Emine Erdogan og Melania Trump poserte sammen under et NATO-toppmøte i Brussel i mai. Foto: Virginia Mayo/ , AP

Russland-flørt



• USA ser med gru hvordan NATO-landet Tyrkia trekker seg stadig nærmere russerne. Nå nylig betalte Tyrkia 2,5 milliarder dollar for et avansert russisk luftforsvarssystem, og listen over nye strategiske handelsforbindelser mellom partene er lang. NATO fraråder kjøp av eksterne militærprogrammer. Med rakettskjoldkjøpet har Tyrkia styrket seg på utsiden av NATO, og spredd frykt i Washington for at Russland vil kunne få økt innsikt i alliansens systemer.

• Ikke nok med det: Da Erdogan besøkte Det hvite hus i mai, kom sikkerhetsfolkene hans i håndgemeng med en rekke personer som hadde møtt opp for å demonstrere utenfor huset til den tyrkiske ambassadøren (se video under). Dette bekreftes av The New York Times, som har kikket med lupe på hver enkelt knyttneve og spark. Flere ble skadet og måtte til sykehus. Det amerikanske utenriksdepartementet kalte hendelsen et angrep på ytringsfriheten.