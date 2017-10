Tyrkias Erdogan om EU og USA: «Vi trenger dere ikke»

ISTANBUL (VG) president Recep Tayyip Erdogan mener Tyrkia greier seg helt fint uten verdens viktigste politiske aktører.

– Tyrkia trenger ikke EU. Hvis de er ærlige og gir sitt svar, så kan vi avslutte forholdet, uttalte Tyrkias president Erdogan på et politisk møte fredag, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet Daily News.

Han siktet til at han forventer en endelig oppklaring fra EUs stats- og regjeringssjefer når de møtes 19–20. oktober i Brussel. I juli gikk EU-parlamentet inn for å avslutte forhandlingene med Tyrkia om fullt EU-medlemskap, og forbundskansler Angela Merkel lovet det samme under den tyske valgkampen i høst. EU-Tyrkia-forholdet har nådd et historisk lavpunkt.

På torsdag var det USA som fikk gjennomgå.

– Vi er ikke et stammefolk. Vi er Den tyrkiske republikken, og det må dere godta. Hvis ikke, så beklager, da trenger vi dere ikke, sa Erdogan torsdag i en kommentar til visumstriden mellom Tyrkia og USA, skriver Hürriyet Daily News.

Det har oppstått full diplomatisk krise mellom de to NATO-allierte etter at Tyrkia arresterte flere ansatte ved det amerikanske konsulatet i Istanbul etter anklage om tilknytning til fjorårets kuppforsøk. USA og Tyrkia har sluttet å utstede besøksvisum til hverandres land.

TURBULENT FORHOLD: Tyrkias Erdogan og Tysklands Angela Merkel har hatt et krevende forhold med EU-forhandlinger og det siste årets utvikling i Tyrkia. Her et arkivbilde fra Berlin, 2012. Foto: Odd Andersen/ , AFP

Kan Tyrkia klare seg uten?



Det er på ingen måte første gang president Erdogan knytter neven og stiller ultimatum nordover og vestover:

1. oktober sa han at Tyrkia ikke ville «avslutte prosessen eller kaste inn håndkleet» i EU-forhandlingene, samtidig som han understreket at «faktisk, så trenger vi ikke noe EU-medlemskap».

Men helt uten EU vil det nok være krevende for Tyrkia å stå på egne bein. EU er, uten sidestykke, Tyrkias viktigste partner:

• 44,5 av all eksport fra Tyrkia går til EU, mens 38 prosent av alt Tyrkia importerer kommer fra EU, ifølge Europa-kommisjonen.

• Avhengighetsforholdet er gjensidig. Tyrkia er EUs fjerde største eksportmarked.

Selv om det ser stummende mørkt ut for fullt EU-medlemskap for tyrkerne, vil trolig handelsavtalene med EU bli hegnet om.

Erdogan har for tiden hendene fulle med å pleie nye og strategiske vennskap med Russland og Iran, samtidig som AKP-regjeringen har brukt de siste ti årene på å styrke forholdet til naboer i Midtøsten. Erdogan har i det siste signalisert at «drømmen om Vesten», med tette bånd til USA og EU, ikke står like høyt på agendaen lenger.

Fra optimisme til pessimisme



RYGGEN TIL? Tyrkia truer med å gi opp EU helt, samtidig som de vil avvente EUs svar. Bildet viser Erdogan og Donald Tusk (t.h.), president for Det europeiske råd, i Brussel i mai. Foto: François Lenoir/ , Reuters

Tyrkia søkte om fullt medlemskap i EU (den gang EEC) i 1987. I 1996 inngikk Tyrkia som eneste land utenfor unionen en omfattende tollavtale med EU, som fortsatt er i kraft. I 1999 fikk Tyrkia kandidatstatus, og i 2005, etter at Tyrkia hadde oppfylt flere av de såkalte København-kriteriene om medlemskap, startet forhandlingene.

Etter noen år med tyrkiske reformer finansiert av EU, ble det brått stille. EU var ikke fornøyd med Tyrkias innsats for å bli en av dem. Menneskerettigheter og demokratiske institusjoner haltet fortsatt, og økonomien var for skjør. Flere EU-land har kjempet innbitt mot innlemmingen av Tyrkia, især Frankrike. Argumentene har handlet om befolkningsstørrelsen (80 millioner mennesker), at tyrkerne er muslimer, at Tyrkia egentlig tilhører Asia og mer til.

Fordømt av EU



I kjølvannet av det mislykkede kuppforsøket 15. juli i fjor har tyrkiske myndigheter igangsatt en omfattende utrenskning der hundretusener er blitt sparket fra sine jobber, utvist fra landet, fengslet og arrestert etter anklage om tilknytning til Gülen-bevegelsen, som de mener sto bak kuppforsøket, eller til den terrorstemplede kurdiske militsen PKK.

EU har gjentatte ganger fordømt utrenskingene og bedt om at Tyrkia ivaretar menneskerettighetene. Dessuten har EU vært sterkt kritiske til folkeavstemningen i april om å overføre utøvende makt til presidentembetet, der Erdogan erklærte en marginal seier.

Dermed kan han bli sittende som president til 2029. Tiden vil vise om disputten med EU og USA varer like lenge.