Tyrkia: Slik er Erdogans fjellby

GUNEYSU (VG) I landsbyen der Recep Tayyip Erdogan har sine røtter, får han nitti prosent av stemmene. Men det er ikke godt nok for den tyrkiske presidenten.

Det er lite som tilsier at Guneysu med sine 14.000 innbyggere, i en trang dal i fjellene bak svartehavskysten, skulle ha noen fremtredende plass i Tyrkias historie. Men denne jordbrukskommunen, der innbyggerne i generasjoner har dyrket te i et usedvanlig kupert terreng, kan påberope seg å ha fostret landets mektigste, nemlig president Recep Tayyip Erdogan (63).

– Han var en ledertype allerede da vi var barn. Han var litt mer moden enn oss andre, og var en som likte å imponere. Vi andre så opp til ham, forteller Ismail Erdogan (63), som er tremenning av presidenten, og selv er muktar, bydelsborgermester, i området der Erdogan-slekten kommer fra.

BRATTE BAKKER: Ismail Erdogan, som er tremenning og jevngammel med presidenten, forteller at de fikk mye kjeft av Erdogans far Ahmet som barn. Foto: NILAS JOHNSEN

Tøft landsbyliv

I den lille klyngen med hus der han bor har rundt 40 medlemmer av Erdogan-slekten sine røtter, men i likhet med presidenten kommer de fleste bare til Guneysu på ferier og slektstreff. Ti av Erdogans slektninger bor fortsatt i fjellbyen.

Recep Tayip Erdogan ** Født 26. februar 1954 i Istanbul, Tyrkia. Oppvokst i Rize, Guneysu og Kasimpasa (bydel i Istanbul). ** Ble borgermester i Istanbul i 1994, for det islamistiske Velferdspartiet. Dannet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP) i 2001, som vant valget året etter. ** Ble statsminister i 2003, og har sittet som president siden 2014. Vant en knepen seier i en folkeavstemning i april 2017, som ga ham sterkt utvidet makt.

Mellom husene ligger bestefaren som presidenten er oppkalt etter, Tayyip Erdogan, i en enkel grav på et lite tun. En annen av presidentens tremenninger, Saban Erdogan (62), pusser opp et gammelt hus, pyntet med to store plakater av hans kjente slektning.

– Tayyip var her på ferie hver sommer i mange år, og han var en veldig alvorlig gutt. Vi andre var litt frekkere og mer rampete enn ham i oppveksten, forteller han smilende.

– Livet er hardt her, men vi har respekt for hverandre, og vi vet verdien av samhold. Det er verdier som Tayyip har fått med seg herfra, forteller slektningen.

ENKLE KÅR: Her er man vant til hardt arbeid for å klare seg, forteller en annen av presidentens slektninger, Saban Erdogan. Foto: NILAS JOHNSEN

På et skriv hengt opp i sentrum trekker president Erdogan selv frem noe av det samme, der han i poetiske vendinger bedyrer at folk fra dette området er spredd over hele verden, men aldri glemmer sin identitet herfra:

«Det viktigste med menneskene fra dette området er deres medfølelse for hverandre. Det er sjenerøse mennesker som beskytter sin medborgere», skriver Erdogan.

Har bygd feriehus

Presidentens far, Ahmet Erdogan, disponerte et hus i Guneysu, og som resten av slektningenes hus, er farens gamle bolig ganske nedslitt. Erdogan selv har fått bygd et staselig nytt feriehus i mørkt tre med utsikt over hele byen, men politivakten gjør det klart at her er det fotoforbud.

Smale veier går på kryss og tvers av de bratte skråningene, en utbygging presidenten får æren for.

– Før Tayyip ble leder, måtte vi bære teen inn til torget på ryggen, opp og ned de bratte bakkene, forteller Fatma Erdogan, en av de andre slektningene.

BONDE: Ismet Erdogan (84) dyrker te med hjelp av datteren Fatma (59), på slektens gård der også president Recep Tayyip Erdogan hjalp til med innhøsting da han var barn. Foto: NILAS JOHNSEN

Plakater av Erdogan er klistret opp langs veiene i regionen helt fra man nærmer seg byen Rize, distriktshovedstaden ved Svartehavet som ligger drøyt 20 minutter unna Guneysu. I denne byen lot Erdogan seg hylle under en massemønstring i forkant av den omstridte folkeavstemningen for å endre den tyrkiske grunnloven.

Folkeavstemningen, som kritikerne mener hadde som formål å innføre et énmannsstyre, endte med en marginal seier til Erdogan, og i etterkant klaget opposisjonen på juks og manipulering.

BESTEFAREN: President Recep Tayyip Erdogan er oppkalt etter sine to bestefedre, og den ene av dem er begravet på et tun der slekten kommer fra. Foto: NILAS JOHNSEN

Stiller krav

I resten av Tyrkia er Erdogan svært splittende, og så vidt under halvparten av befolkningen var sterkt imot å gi presidenten mer makt. Men i Guneysu var det aldri noen tvil om hvilken vei valget skulle gå: Nitti prosent av velgerne stemte ja til forslaget om å endre grunnloven.

Like fullt vil ikke den lokale lederen for Erdogans AKP, Mehmet Akif Karsi (44), gå med på at det betyr at han har en enkel jobb.

– Da jeg møtte Erdogan etter valget håpet jeg på ros, men han forklarte at han ikke var fornøyd: «Hvorfor klarte du ikke hundre prosent», spurte han. Så det er riktig at vi kan være sikre på seier, men det stilles også særlig strenge krav til den som leder partiet her i Guneysu, forklarer Karsi.

KRAVSTOR SJEF: Leder for islamistpartiet AKP, Mehmet Akif Karsi (44), forteller at presidenten har som mål å få hundre prosent av stemmene i byen der slekten hans er fra. Foto: NILAS JOHNSEN

To av opposisjonspartiene, MHP og CHP, har kontorer i samme gate, men de står tomme. Her har AKP full kontroll, og som takk bygger regjeringen nå en rørledning som skal gi innbyggerne gass til oppvarming og matlaging rett inn i husene sine. Skoler, idrettsanlegg og en avdeling av universitetet i Rize, som er oppkalt etter Erdogan, er blitt etablert i den lille fjellbyen.

Streng far

– Vi som er fra denne delen av Tyrkia, får vårt humør fra Svartehavet: Vi blir raskt sinte og skaper store bølger, men like raskt blir vi rolige igjen som et flatt hav, sier AKP-lederen, et personlighetstrekk han mener gjelder både for seg selv og presidenten.

En som hadde mye temperament skal ha vært president Erdogans far, noe presidenten selv har beskrevet på følgende vis: «Man betalte en stiv pris dersom man var ulydig».

– Faren hans var veldig streng og sinna, en skikkelig tyrann, forteller tremenningen Ismail om kjeften de fikk som barn.