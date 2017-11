Tyrkia hjemkaller soldater fra NATO-øvelse i Norge

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har kalt hjem 40 militære fra en NATO-øvelse i Norge, i protest mot at han skal ha blitt fremstilt som en del av et fiendebilde under øvelsen.

– Det ble satt opp et fiendebilde som inkluderte Tyrkias grunnlegger Atatürk sitt navn, og mitt navn, opplyste Erdoğan til et møte i hans parti AKP i Ankara fredag morgen.

– De vi hørte om dette, hadde vi 40 soldater der. Vi bestemte oss for å trekke soldatene ut av øvelsen. og ga beskjed om at vi ville hjemkalle soldatene selv om navnene ble fjernet, sa presidenten ifølge den tyrkiske avisen Hurriyets engelske nettside.



– Slike ting har skjedd på ulike steder fra tid til annen. Dessverre har vi slike folk iblant oss, sa Erdoğan ifølge den engelske oversettelsen av talen hans.

Norske myndigheter og Forsvaret har foreløpig ikke kommentert nyhetsmeldingen fra Tyrkia.

Offiserer fikk asyl



I mars i år protesterte NATO-landet Tyrkia kraftig mot at fem tyrkiske eks-offiserer ble innvilget politisk asyl i Norge. Da ble Norges ambassadør i Tyrkia innkalt til tyrkiske myndighet og mottok en formell protest.

Bakgrunnen var at de fem offiserene som alle var stasjonert i Norge, nektet å returnere til Tyrkia etter kuppforsøket sommeren 2016. I intervjuer med VG sa offiserene at de fryktet fengsling og turtur dersom de vendte tilbake.

Flere 10-talls offiserer som var stasjonert i ulike NATO-land, lot også være å returnere.

– En umiddelbar utvisning av disse FETÖ-bandittene som har søkt asyl i europeiske land, er nødvendig for å beholde et vennskapelig forhold mellom Tyrkia og disse landene, sa visestatsminister Numan Kurtulmus etter at Norge hadde innvilget politisk asyl.

