Tyrkia: Han har sultestreiket i 230 dager

ANKARA (VG) Den tyrkiske barneskolelæreren Semih Özakça (28) nekter å spise før han får tilbake jobben.

– Jeg vet at kroppen kan kollapse når som helst. Jeg vet at jeg kan dø. Det var ingen enkel beslutning å starte en sultestreik. Men hvis det ikke er verdt å dø for å få tilbake jobben og friheten, hva skal vi da leve og dø for?

Semih Özakça (28) sitter på en varmepute i sofaen hjemme i Tyrkias hovedstad Ankara. Kneskålene stikker ut av buksebeina. Bukselinningen glir ned i livet. VG har fått beskjed om å legge yttertøy ute, sprite hendene, ta på skotrekk og bind foran nese og munn før vi snakker med ham.

28-åringen har gått ned fra 86 kilo til under 50 kilo siden han sluttet å spise 9. mars i år. Han overlever på vann, sukker, vitamin B1 og urtete.

Tiltalt



Kona Esra (28) er på dag 155 av sin sympatisultestreik.

– Livene våre er snudd opp/ned. Da Semih ble arrestert, startet jeg også min sultestreik for å videreføre deres kamp utenfor fengselet, sier Esra.

Özakça sier at synet hans er blitt svakere, at kroppen verker og musklene forsvinner.

– «Hvordan klarer du å gå uten mat i 230 dager? Vi klarer det ikke engang for to dager», sier folk. Vi gjorde en del forarbeid før vi startet protesten, og fant ut at hvis du tar vitamin B1, kan du overleve mellom 150 dager, og til rekorden på 589 dager. B1 beskytter nervene i hjernen, og når hodet er med, kan kroppen overleve, forteller Özakça.

«ABSURD»: Ifølge 28-åringen er bevismaterialet mot ham absurd: Brev han sendte til moren fra fengselssykehuset, morens dagbok om sønnens fengsling, et vitne som hevder å ha sett ham i en park i Istanbul i 2014 da Özakça var lærer i byen Erzurum på andre siden av landet. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Barneskolelæreren ble løslatt fra fengsel for en uke siden etter å ha sittet i varetekt siden 23. mai. Han er fortsatt under tiltale for å være medlem av det marxistiske partiet DHKP-C, Folkets revolusjonære frigjøringsparti-front. Det tyrkiske partiet er terrorstemplet i Tyrkia, USA og EU etter å ha stått bak flere selvmordsbombinger, attentater og politisk motiverte mord i Tyrkia med tyrkiske myndigheter og amerikansk diplomati som mål.

GATEPROTEST: Bildet fra en demonstrasjon i Ankara i vinter, viser tydelig Özakças vektreduksjon. Foto: Mehmet Özer

Han nekter straffskyld, og betegner hele tiltalen og rettsprosessen som en konspirasjon. 28-åringen er åpen om at han alltid har vært kritisk til regjeringspartiet AKP, men at det er det. Nå risikerer han 20 års fengsel.

– Vi skjuler ingenting. Vi er en akademiker og en lærer. Bærer vi våpen? Har vi myrdet noen? Har vi stjålet noe? De har ingenting på oss. Og hvis jeg var en terrorist, slik de hevder, burde de vel ha beholdt meg i fengsel?

DEMONSTRASJONER: En mann blir anholdt av tyrkiske politistyrker under en demonstrasjon i Ankara 10. oktober mot varetektsfengslingen av Özakça og Gülmen. Foto: Adem Altan/ , AFP

146.000 har mistet jobben

Det var i november i fjor at Özakça startet sin protest mot myndighetene etter at han ble sparket fra lærerjobben ved en barneskole i Mardin, sørøst i landet.

Over 146.000 personer har mistet jobben, blant dem 8700 akademikere, med henvisning til unntakstilstanden som ble innført etter fjorårets mislykkede kuppforsøk. Bak utrenskingene står president Recep Tayyip Erdogan og hans AKP-regjering.

Over 60.000 mennesker er blitt arrestert, blant dem journalister og menneskerettighetsaktivister, tiltalt for å være tilknyttet Gülen-bevegelsen (som myndighetene anklager for å ha stått bak kuppforsøket), det terrorlistede kurdiske geriljapartiet PKK eller venstreorienterte grupper.

Sultestreikende kollega fortsatt i varetekt

SYMBOL: Barneskolelæreren Semih Özakça og litteraturprofessoren Nüriye Gülmen (35) er blitt et symbol på de omfattende utrenskingene i dagens Tyrkia. Bildet er tatt under en demonstrasjon i Ankara i vår. Foto: Bora Balcı

Özakça er blitt et symbol på utrenskingene. Han og professorkollegaen Nüriye Gülmen (35) satt på hovedgaten i Ankara i månedsvis med bannere der det sto at de krevde å få jobbene sine tilbake. Gülmen sitter fortsatt i varetekt på et sykehus. Armene hennes er blitt tynne som pinner etter sultestreiken, og livet hennes står i fare.

– Vi ble sparket fra jobbene våre uten noen ordentlig forklaring. Vi hadde demonstrert i 120 dager. Ingen kalte oss terrorister eller DHKP-C-medlemmer den gang. Dette endret seg da vi hadde sultestreiket i 70 dager, fått mange tilhengere og våre stemmer ble hørt over hele verden. De lette desperat etter en grunn til å arrestere oss, mener 28-åringen.

STØTTESPILLERE: De to sultestreikende kollegene fikk etter hvert en stor tilhengerskare, som vist her fra en demonstrasjon i Ankara sentrum i vår. Foto: Efekan Pürçekli

«Klar for å møte døden»



– Hvorfor valgte du sultestreik som metode for å kreve jobben tilbake?

– De tok levebrødet fra oss. Vi svarer med sultestreik. Jeg fortsetter til jeg får tilbake jobben min, svarer han.

– Er du ikke redd for å dø?

– Frykt er menneskelig. Men gjennom denne prosessen har jeg sett mot og styrke. Alt vi og andre har ofret, gir meg håp. Alt her i verden har sin pris. Denne prisen settes ikke av oss, men jeg har bestemt meg for å betale den. Jeg startet med en kamp om å få tilbake jobben. Nå symboliserer den en kamp for Tyrkias undertrykkede. Jeg krever frihet og forsvarer min egen verdighet. Hvis det fører til døden, er jeg klar for å møte den.

– Men la det vært klart, legger Özakça til med en alvorlig tone:

– Vi protesterer ikke for å dø. Vi protesterer for å overleve.