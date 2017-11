Storavis: Trumps eksrådgiver hyret til å kidnappe Tyrkias politiske fiende

ISTANBUL (VG) Mike Flynn og hans sønn skulle få 15 millioner dollar for å bortføre predikanten Fethullah Gülen (76) fra USA til Tyrkia.

Det melder The Wall Street Journal.

Avisen skriver at president Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Mike Flynn, er under etterforskning for å ha planlagt å kidnappe Gülen fra Pennsylvania og utlevere ham til tyrkiske myndigheter. Sønnen Michael Flynn Jr. skal også ha vært en del av planene.

Bortføringen skulle skje ved at den 76 år gamle tyrkiske predikanten ble fraktet med privatfly til den tyrkiske fengselsøya Imralı i Marmarasjøen, der blant annet PKK-leder Abdullah Öcalan sitter fengslet.

For oppdraget skal far og sønn ha blitt lovet 15 millioner dollar (120 millioner norske kroner).

Bakgrunn: Derfor er forholdet mellom USA og Tyrkia på frysepunktet

KUPPFORSØK-ANKLAGET: Tyrkiske myndigheter mener Fethullah Gülen var arkitekten bak det mislykkede kuppforsøket mot president Erdogan 15. juli 2016. Foto: Charles Mostoller/ , Reuters

Agent for Tyrkia



Planleggingsmøtene mellom Flynn og representanter fra tyrkiske myndigheter skal ha skjedd i september og desember i fjor.

Det er spesialetterforsker Robert Mueller som leder saken. Flynns forsvarere har ikke ønsket å kommentere saken i Wall Street Journal.

Michael Flynn har vært i søkelyset tidligere, da han ble tvunget til å trekke seg fra rådgiverkorpset i mars, etter bare 24 dager i stillingen. Han er anklaget for å ha løyet til visepresident Mike Pence om møter med Russlands daværende USA-ambassadør.

Trump-Guiden: Få full oversikt over Russland-skandale

Det er kjent at Flynn er en Tyrkia-venn. Under valgkampen i fjor sto han på Tyrkias lønningsliste for å lobbe for tyrkiske interesser i USA. Han har også mottatt store summer fra Russland.

Anklaget for kuppforsøk



IKONISK BILDE: Natt til 16. juli, noen timer inn i kuppforsøket, la en mann seg ned foran en av tanksene til kuppmakerne utenfor Atatürk flyplass i Istanbul. Foto: Ismail Coskun/ , AP

Gülen er Tyrkias «most wanted». Tyrkiske myndigheter anklager ham for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk, der 249 mennesker mistet livet. Gülen nekter for dette.

Tyrkia har siden 15. juli i fjor krevd at USA skal utlevere Gülen, noe amerikanerne ikke har etterkommet.

Fethullah Gülen er en sunnimuslimsk predikant som har levd i selvpålagt eksil i Pennsylvania i USA siden 1999. Han leder Gülen-nettverket, som i årtier har drevet skoler og andre institusjoner i Tyrkia. I kjølvannet av kuppforsøket, har tyrkiske myndigheter gitt bevegelsen navnet FETÖ terrororganisasjon.

Gülen var en del av president Recep Tayyip Erdogans innerste sirkel før de to røk uklare i 2013 som følge av en korrupsjonsetterforskning.