Reuters: Erdogan godtar ikke beklagelsen fra Norge og NATO

Både Norge og NATO har beklaget at deres allierte Erdogan ble fremstilt som en fiende under en øvelse på Jåttå i Stavanger. Det er ikke godt nok for den tyrkiske presidenten.

Erdogan godtar nemlig ikke beklagelsen, ifølge Reuters

– Dette kan ikke løses med en enkel unnskyldning, sier Erdogan til nyhetsbyrået, ifølge NTB.

– Forvridde holdninger



Erdogan talte om NATOs fadese under et partimøte lørdag.

følge CNN Turk stilte Erdogan her spørsmål ved NATOs troverdighet, og sa at fornærmelsen mot Tyrkia var et uttrykk for forvridde holdninger i forsvarsalliansen landet selv er med i.

Tyrkia kalte hjem 40 soldater etter episoden.

Har beklaget



– Det ble satt opp et fiendebilde som inkluderte Tyrkias grunnlegger Atatürks navn, og mitt navn, opplyste Erdoğan i et møte i hans parti AKP i Ankara fredag morgen.

– Hendelsen var et resultat av gjerningen til en enkeltperson og den reflekterer ikke NATOs syn, skrev Stoltenberg i en uttalelse til VG via sin presseavdeling fredag.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har beklaget det som skjedde.