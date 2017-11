Nordmann er geriljakriger for terrorstemplede PKK

Karl Håkon Gulbrandsen (26) har kjempet som fremmedkriger mot IS. Nå går han over til den kurdiske PKK-styrken, som er terrorstemplet av flere land.

26 år gamle Karl Håkon Guldbransen har lenge vært i Irak og Syria, der han har kjempet med den kurdiske hæren (YPG), som fremmedkriger mot IS. I fjor ble han filmet av NRK brennpunkt som kriger inne i Syria.

Norske styrker har drevet opptrening av de kurdiske styrkene, som har vært sentrale i kampen mot terrororganisasjonen.

Nå har nordmannen meldt overgang fra de kurdiske styrkene til organisasjonen PKK, en militær og politisk organisasjon i de kurdiske områdene i Tyrkia og Irak.

I en video publisert på en PKK-vennlig nettavis den 6. november sier han at han kom til Tyrkia for å kjempe mot «den fascistiske tyrkiske hæren» , at «jeg kom hit for å kjempe mot brutalitet» og for «frigjøring av kvinner og undertrykte grupper». Han oppfordrer også andre til å slutte seg til geriljaen.

Terrorstemplet styrke

PKK er terrorstemplet av USA, Tyrkia, EU og NATO, som anser organisasjonen som en voldelig separatistorganisasjon. Norge har ikke tilsvarende lister over terrororganisasjoner, men PKK er omtalt som en terrororganisasjon i regjeringens strategi for å forebygge og håndtere terror fra 2012.

Konflikten mellom Tyrkia og PKK-geriljaen har blusset opp etter at en våpenhvile fra 2013 kollapset, og geriljaen har gjennomført en rekke terrorangrep.

Tyrkia har ikke lagt skjul på at deres pågående offensiv i Syria i like stor grad vil handle om å bekjempe kurdiske styrker, som å drive IS tilbake.

– Det er bare søppel. Hvorfor? Se på Tyrkia, se hva de gjør i Bakur mot det kurdiske folket. Hvor mange landsbyer har de brent ned, og hvor mange politikere fra opposisjonspartier i det kurdiske parlamentet har de fengslet.

Dette sier Guldbrandsen i om at PKK er terrorlistet, i videoen som ble publisert på nett, filmet i de kurdiske fjellområdene, der han erklærer at han nå har gått over til den kurdiske gerilja-gruppen.

– Å gå inn i PKK-geriljaen er et livsprosjekt

Guldbransen kontaktet VG på epost i april, og varslet at han ville gå over til PKK. I eposten forklarer han at YPG-leiren han bodde i ble bombet, en opplevelse han beskriver som sentral for beslutningen om å forlate YPG.

– 20 ble martyrer, 18 ble skadet (...). Det var da jeg innså at det er Tyrkia som er den største trusselen og faren for kurdere. Tyrkia er ikke opptatte av å kjempe mot Daesh og har kun til hensikt å ta knekken på kurderne i Syria.

Andam Aziz, er co-leder for UngKurd Norge, en organisasjon som jobber for kurdernes interesser og for å fremme kurdernes sak. Han har møtt Guldbrandsen flere ganger og beskriver ham som en gjennomtenkt mann.

– Han har vært med peshmerga-styrkene i Irak, YPG i Syria, og nå er han i fjellene med PKK. Man har tenkt nøye gjennom det han gjør. Å gå inn i PKK-geriljan er et livsprosjekt, så jeg tror nok ikke han kommer tilbake til Norge igjen.

Aziz tror PKK lar han uttale seg i videoen fordi det er god PR.

– Dette er jo god propaganda for PKK. De viser at også europere uten kurdisk bakgrunn velger å kjempe for dem. Ellers er det nok relativt lite han kan utgjøre av en forskjell for gruppen, som en enkelt soldat.

VG har vært i kontakt med UD, som foreløpig ikke kan kommentere opplysningene.