Kunsten å si unnskyld til Tyrkia

Kommentar ISTANBUL (VG) En av verdens stolteste nasjoner er grovt krenket. Det er gode nyheter for presidenten.

«Unnskyld», sier NATO.

«Unnskyld», sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

«Unnskyld», gjentar NATO-sjef Jens Stoltenberg i en privat telefonsamtale.

Men foran Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er det ikke nok å legge seg langflat.

Det må mer til, sier han, etter at NATO brukte landsfader Mustafa Kemal Atatürk og Erdogan selv som fiendebilde under en militærøvelse på Jåttå i Stavanger.

Og det er ikke hvem som helst som rasler med sablene og nå sier at de «er klare for alt»: Tyrkia har alliansens nest største hær etter USA, og er NATOs ytre grense mot Irak og Syria.

Ulovlig å fornærme landsfaderen

SIDE OM SIDE: NATO-tabben var et tema da Erdogan talte under et partimøte i Ankara fredag. Hans portrett dukker stadig oftere opp sammen med bildet av landsfader Atatürk (t.v.). Foto: , AP

Episoden på Jåttå er en uforståelig tabbe. I Tyrkias øyne fremstår den som utilgivelig.



Tyrkerne er fostret opp på historien om hvordan Atatürk reiste Tyrkia i ruinene av det Osmanske imperiet. Jeg har venner som uten å blunke sier at de «elsker Atatürk»

I Tyrkia er det straffbart å krenke landsfaderens minne. Siden 2005 har det dessuten vært ulovlig å «fornærme Tyrkia, den tyrkiske nasjonen og tyrkiske myndigheter». Straffen er inntil to års fengsel.

På Jåttå trampet NATO over noe av Tyrkias helligste.

– Det var ikke rettet mot meg personlig eller partiet. Målet er Tyrkia og den tyrkiske nasjonen, sa Erdogan søndag.

Erdogan styrker seg på Atatürk



NATO-tabben skjer bare én uke etter at Tyrkia minnet Atatürks dødsdag.

Erdogan har konsekvent kalt Mustafa Kemal for «gazi», krigshelt, i stedet for «atatürk», Tyrkias far. I år overrasket han alle ved å hylle landsfaderen og slå fast at ingen politiske partier skulle få enerett på hans arv.

Erdogan har trolig innsett at han kan vinne enda flere hjerter ved å snakke varmt om Atatürk.

For det trenger han: I april fikk han et marginalt flertall i en folkeavstemning om økt makt til presidenten. Erdogan må samle det splittede landet til valget i 2019.

Sånn sett kommer NATO-fadesen beleilig for Erdogan.



Økt skepsis mot Vesten



Tyrkia vil neppe forlate NATO. Til det er den gjensidige avhengigheten for stor. Men forholdet er fra før på frysepunktet: Tyrkia styrker vennskapet med Russland og kriger indirekte mot USA i Nord-Syria.

Norge har på sin side hisset på seg Tyrkia tidligere, ved å gi politisk asyl til tyrkiske NATO-offiserer etter fjorårets kuppforsøk mot Erdogan.

Det tyrkiske uværet over NATO og Norge vil blåse bort ganske raskt, men innenlands vil presidenten referere til hendelsen i lang tid fremover.

Europa- og USA-hatet blant tyrkerne vil øke. Erdogan kommer neppe til å forsøke å stoppe det. Det er en kjent sak at en ytre fiende samler folket og overskygger interne problemer.