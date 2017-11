I Tyrkia kalles hun terrorist, i Norge vinner hun pris

ISTANBUL (VG) Jusprofessoren İştar Gözaydın (58) får ikke komme til Oslo for å motta menneskerettighetspris.

Tirsdag deler Universitetet i Oslo ut sin årlige pris for enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en stor innsats for menneskerettigheter. I år går den til İştar Gözaydın, en av Tyrkias mest anerkjente akademikere.

– I nesten ett år er jeg blitt utsatt for noe jeg ikke fortjener. Det føles ut som om denne prisen gir meg tilbake min kredibilitet, sier 58-åringen til VG.

Inga Bostad, direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter på Universitetet i Oslo, synes Gözaydın er en svært verdig vinner.

– Med denne prisen ønsker vi å sette søkelys på situasjonen til forfulgte akademikere i Tyrkia. Hun representerer menneskerettighetsforsvarere og -forkjempere på en helt spesiell måte, sier Bostad.

104 dager i fengsel



Det var 20. desember i fjor at 58-åringens liv forandret seg. Hun satt i morgenkåpe og finleste en forskningsartikkel da det plutselig banket på døren klokken 06.30 om morgenen. Gjennom nøkkelhullet så hun tre sivilkledde politibetjenter. De var kommet for å arrestere henne.

Gözaydın har tilbrakt 104 dager i fengsel. Tyrkiske myndigheter mener hun er en del av den sunnimuslimske Gülen-bevegelsen, som anklages for å stå bak fjorårets kuppforsøk mot president Erdogan.

Hun avviser dette blankt.

– Jeg har jobbet for demokrati og menneskerettigheter hele livet. Mitt arbeid har vært synlig, og jeg har stilt opp på mange intervjuer. Jeg antar at dét er min synd. For guds skyld, jeg er ingen terrorist!

VELRENOMMERT: Gözaydın er en kjent forsker i Tyrkia, og har et bredt internasjonalt nettverk innen menneskerettighetsarbeid. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Gözaydın ble løslatt i slutten av mars, men siktelsen mot henne står ved lag. Neste høring i saken er i januar. Hun risikerer 15 års fengsel. 58-åringen er fratatt passet, og kan derfor ikke reise til Norge for å motta prisen.

– Hva som helst kan skje. Jeg kan bli dømt, jeg kan bli frikjent. Dette er et politisk spørsmål, ikke et rettslig spørsmål, sier Gözaydın da VG besøker henne i leiligheten i Istanbul, der hun bor sammen med ektemannen, to katter og hundrevis av bøker.

Stengte universitetet der hun jobbet



Det hele startet i juli 2016, under en uke etter kuppforsøket. Gözaydın pendlet Gediz-universitetet i Izmir ved Egeerhavskysten og åpnet eposten på kontoret. Der fant hun en suspensjon fra arbeidsgiveren. Begrunnelsen var at hun hadde lagt ut Twitter-meldinger som ikke fordømte kuppforsøket. Overfor VG forklarer hun at det er snakk om «retweets» som manet om at Tyrkia måtte bevare lov og orden.

– Det hele var latterlig, mener Gözaydın.

Hun var ikke den eneste som fikk en epost fra sjefen. Navnet hennes sto på en liste over 200 ansatte. To dager etter at hun fikk sparken, stengte myndighetene hele universitetet. Skolen er anklaget for å motta økonomisk støtte fra Gülen-nettverket.

Én av 8700 sparkede akademikere



Under rettssaken mot 58-åringen i Izmir, der hun satt fengslet, skal et TV-intervju med henne ha blitt lagt frem om bevis.

– Reporteren sa at Hizmet (Gülen-bevegelsen journ.anm.) var en terrorgruppe, og jeg korrigerte henne og sa hva som kvalifiserer til å bli kalt nettopp det. Dermed mente politiet at jeg sympatiserte med terrorgrupper, sier Gözaydın.

İştar Gözaydın (58) ** Født 5. april 1959 i Istanbul ** Professor i jus, spesialisert på forholdet mellom religion og stat i det moderne Tyrkia ** Utdannet ved New York University School of Law, Georgetown University International Law Institute og Istanbul University ** Blant grunnleggerne av den tyrkiske menneskerettighetsorganisasjonen Helsinki Citizens' Assembly (1993) ** Har gitt ut en rekke bøker og forskningsartikler, og undervist ved flere internasjonale universiteter Kilder: UiO, Wikipedia

– Jeg husker jeg reagerte aller mest på det dommeren i saken sa: «Jeg skulle ønske at jeg kunne slippe dere fri, men noen må betale prisen for de 249 personene som døde den kvelden», fortsetter hun.

I kjølvannet av det mislykkede kuppforsøket 15. juli 2016 har president Erdogan og hans regjering satt i gang en omfattende utrensking i Tyrkia:

• Nesten 150.000 mennesker blitt sparket fra jobbene sine, 130.000 er blitt arrestert og over 60.000 sitter fengslet.

• Blant dem har cirka 8700 akademikere mistet jobben, og 3000 skoler og universiteter er blitt stengt.

