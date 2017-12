Gullhandler utleverer Erdogan i vitnemål

ISTANBUL (VG) Forretningsmannen Reza Zarrab hevder Tyrkias president la til rette for hans ulovlige handel med Iran.

Den tyrkiske politiske og økonomiske eliten holder trolig pusten når den iransk-tyrkiske 34-åringen står foran retten på Manhattan i New York i disse dager.

Egentlig var Zarrab hovedmistenkt i en omfattende hvitvaskingssak: Gjennom fem år skal han, sammen med åtte andre tyrkere, ha kjøpt olje for gull fra Iran til en verdi av 120 milliarder kroner over fem år. Dette var et brudd på USAs sanksjoner mot Iran, som opphørte i fjor.

Men i stedet har Zarrab byttet ut fengselsdrakten med mørk dress i retten. Han har innrømmet straffskyld og blitt omgjort til aktoratets kronvitne.

Ved å utlevere sitt nettverk, vil han kunne få mildere straff. Og utleveringen er allerede i gang:

Rammer den tyrkiske regjeringen



ANKLAGES: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal være innblandet i hvitvaskingssaken. Bildet er tatt i parlamentet i Ankara 21. november. Foto: Burhan Ozbilici/ , AP

• Zarrab sier i sitt vitnemål at Recep Tayyip Erdogan, som da var statsminister, kjente godt til den ulovlige handelen. Erdogan skal personlig ha godkjent dette og «instruert tyrkiske banker» til å bidra, ifølge Zarrab. Erdogan har tidligere avvist alle anklager, og sagt at Tyrkia ikke har motarbeidet USAs sanksjoner mot Iran.

• Zafer Cağlayan, finansminister i Tyrkia fra 2011 til 2013, skal ha mottatt flere titalls millioner dollar i bestikkelser av Zarrab.

• Zarrab hevder at han og Mehmet Hakan Atilla (47), tidligere nestleder i den dels statseide tyrkiske banken Halkbank, sammen var arkitektene for de ulovlige transaksjonene som tillot Iran å hvitvaske penger. Atilla, som nå er sakens eneste tiltalte, nekter straffskyld og bestrider at han hjalp til med å flytte iranske penger til det internasjonale markedet.

• Süleyman Aslan, daglig leder i Halkbank, skal også ha vært involvert i hvitvaskingen.

I RETTEN: Reza Zarrab har gått fra hovedtiltalt til kronvitne i rettssaken på Manhattan. I retten tegnet han diagrammer for å forklare hvordan han hjalp Iran med omgå USAs sanksjoner. Foto: Elizabeth Williams/ , AP

Kaller saken «et komplott mot Tyrkia»



Erdogan har i ett år forsøkt å stanse rettssaken på Manhattan, og skal gjentatte ganger ha bedt president Donald Trump om å la den ligge.

Den tyrkiske regjeringen mener hele saken er en «konspirasjon» basert på falske dokumenter og anklager, at den er et «komplott mot Tyrkia», og at Zarrab er USAs «gissel».

Ifølge Ankara har Gülen-bevegelsen en finger med i tiltalen på Manhattan, gruppen som de mener sto bak kuppforsøket 15. juli 2016.

Rettssaken på Manhattan er en forlengelse av en korrupsjonssak som så dagens lys i Tyrkia i desember 2013. Her ble flere av Erdogans statsråder anklaget for å ha mottatt bestikkelser fra Zarrab for å fasilitere oljehandelen.

Saken endte i henleggelse i Tyrkia, men etterforskningen fortsatte altså i USA.