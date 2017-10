Erdogan rensker ut i egne rekker

ISTANBUL (VG) Ordføreren i Ankara er blitt tvunget til å trekke seg.

Han er den femte i rekken av AKP-ordførere som går etter en intern maktstrid med president Erdogan.

Det er ikke bare USA og EU som krangler med Tyrkia. I disse dager rydder nemlig president Recep Tayyip Erdogan med jerngrep i egne rekker. På kort tid har fem ordførere i Tyrkia takket for seg under sterkt press av Tyrkias sterke mann. Alle er de folkevalgte fra Erdogans eget parti, Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP).

Erdogan har uttalt at han vil kvitte seg med partifeller som lider av «mental utmattelse». De som blir en byrde for partiet skal tas ut, varslet presidenten i august.

Mandag kveld erklærte Melih Gökçek, ordfører i den tyrkiske hovedstaden Ankara siden 1994, at han trekker seg fra jobben. På lørdag har han sin siste arbeidsdag, skriver den tyrkiske storavisen Hürriyet Daily News.

Gökçek har gjennom tre uker nektet å forlate sin post. Dette endret seg etter at han ble kalt inn på teppet i Erdogans presidentpalass i Ankara mandag.

Støvsuger eget parti

Bare timer før var det Recep Altepe, ordfører i Bursa-provinsen sør for Istanbul, som takket for seg. Det skjedde kun tre dager etter at han lovet å bli i jobben.

– Vi vil aldri gå imot partiet vårt og lederen vår, eller skade partiet. Vi vil gjøre det som gagner oss, og vi vil ikke skape noen krise. Under slike forhold har jeg ikke noe annet valg enn å tjene mitt land. Derfor trekker jeg meg som ordfører, sa Altepe under en pressekonferanse i Bursa, skriver avisen.

Tre andre ordførere rundt om i Tyrkia har også sagt opp jobben under press den siste tiden; Istanbul, Düzce ved Svartehavet og Niğde i sørlige Anatolia.

Opposisjonspartiet CHP skal sitte på informasjon om at hele 50 av Tyrkias ordførere står for tur til å bli rensket ut og erstattet med en statlig utnevnt administrasjon, skriver Al-Monitor.

Dette kan ha kostet dem jobben



AKP-regjeringen har sparket ordførere før, især i de kurdiske områdene, men det er første gang partiet vender søkelyset innover. Det tegner seg to grunner til hvorfor:

• De politiske utrenskingene i AKP kommer i kjølvannet av folkeavstemningen som ble avholdt i 16. april i år, der 51,4 prosent av velgerne sa ja til at president Erdogan skulle gis utvidede fullmakter. Den marginale seieren har skapt hodebry for AKP, som forsøker å posisjonere seg til lokalvalget i mars 2019 og presidentvalget november samme år.

Hovedstaden Ankara og metropolen Istanbul, Erdogans hjemby, endte begge med flertall mot en allmektig president under folkeavstemningen. Å vinne Ankara og Istanbul i et lokalvalg, vil være avgjørende for å gå seirende ut av presidentvalget.

• AKP-ordførerne som er blitt presset ut, er dessuten politikere med en annen bakgrunn enn Erdogan og forhistorie fra andre partier, og de har sin egen tilhengerskare, påpeker Murat Yetkin, redaktør i Hürriyet Daily News, i en kommentar.

Samlet sett kan dette ha kostet dem jobben.