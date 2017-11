Erdogan godtar ikke beklagelsen fra Norge og NATO

Både Norge og NATO har beklaget at deres allierte Erdogan ble fremstilt som en fiende under en øvelse på Jåttå i Stavanger. Det er ikke godt nok for den tyrkiske presidenten.

Han godtar nemlig ikke beklagelsen.

– Dere har sett den respektløse oppførselen under NATO-øvelsen i går. Noen feil gjøres ikke av tosker, men av nedrige folk, sa den tyrkiske presidenten i en tale gjengitt av nyhetsbyrået Anadolu.

– Dette kan ikke løses med en enkel unnskyldning, fortsetter han.

Les mer: Brukte Erdogan som fiende på NATO-øvelse

– Forvridde holdninger



Erdogans tale om NATO-fadesen fant sted under et partimøte lørdag.

Her stilte presidenten også spørsmålstegn ved NATOs troverdighet, og sa at fornærmelsen mot Tyrkia var et uttrykk for forvridde holdninger i forsvarsalliansen landet selv er med i.

Tyrkia kalte hjem 40 soldater etter episoden under øvelsen.

Har beklaget



– Det ble satt opp et fiendebilde som inkluderte Tyrkias grunnlegger Atatürks navn, og mitt navn, opplyste Erdoğan i et møte i hans parti AKP i Ankara fredag morgen.

– Hendelsen var et resultat av gjerningen til en enkeltperson og den reflekterer ikke NATOs syn, skrev Stoltenberg i en uttalelse til VG via sin presseavdeling fredag.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har beklaget det som skjedde, og understreket at det som skjedde overhodet ikke reflekterte Norges holdning til Tyrkia.