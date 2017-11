Dette er hvitvaskingssaken Erdogan ikke klarte å stoppe

ISTANBUL (VG) I en rettssal på Manhattan går en sak som kan utløse et politisk og økonomisk jordskjelv i Tyrkia.

Den tyrkisk-iranske gullhandleren Reza Zarrab (34) skulle egentlig møte retten i New York neste uke som hovedtiltalt i en omfattende bankbedrageri- og hvitvaskingssak.

Saken har edderkopparmer helt til topps i den tyrkiske regjeringen.

Men tirsdag kunngjorde dommeren i saken at Zarrab ikke vil møte i retten som tiltalt likevel.

Ifølge NBC samarbeider han med den amerikanske påtalemyndigheten for å få en mildere straff enn de forelagte 75 årene i fengsel. Han skal ha innrømmet straffskyld, og vil kunne dukke opp som vitne i saken.

Dersom Zarrab velger å dele sensitiv informasjon med USA, vil det kunne koste dyrt for den politiske og økonomiske eliten i Tyrkia.

Mener Erdogan visste om handelen

KNYTTES TIL ANKLAGEN: Rettssaken på Manhattan går helt opp til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Her fra et møte i parlamentet i Ankara 28. november. Foto: , AP

Mellom 2010 og 2015 skal den styrtrike forretningsmannen, sammen med åtte andre tyrkere, kjøpt ulovlig olje fra Iran til en verdi av 15 milliarder dollar (120 milliarder kroner), ifølge amerikanske påtalemyndigheter.

De skal ha sneket seg rundt USAs sanksjoner mot Iran ved å kjøpe iransk olje for gull som de smuglet inn til landet.

Inntil 2016 håndhevet USA en embargo mot Iran i et forsøk på å få landet til å skrinlegge sitt atomprogram. Før atomavtalen med Iran ble inngått, var det derfor forbudt å kjøpe olje og gass av Iran.

Bare to av de ni anklagede – Zarrab og Mehmet Hakan Atilla, toppsjef i den delvis statlige tyrkiske banken HalkBank – er i amerikansk varetekt. Atilla er siktet for å ha skjult de ulovlige transaksjonene, og er nå eneste tiltalte i saken.

Aktoratet i USA er ventet å anklage den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan og hans familiemedlemmer for å ha kjent til, eller til og med støttet, den ulovlige handelen med Iran, ifølge Al Monitor. Erdogan har avvist all tilknytning til Zarrab.

I det større bildet handler dermed saken om at Tyrkia skal ha motarbeidet USAs politikk.



Ankara: «Et komplott»

GULLHANDLER: Den iransk-tyrkiske forretningsmennene Zarrab skal ha kjøpt ulovlig iransk olje i fem år. Bildet er fra 2013. Foto: , AP

Erdogan har i ett år forsøkt å stanse rettssaken på Manhattan, og skal gjentatte ganger ha bedt president Donald Trump om å la den ligge.

Den tyrkiske regjeringen mener hele saken er en «konspirasjon» basert på falske dokumenter og anklager, at den er et «komplott mot Tyrkia», og at Zarrab er USAs «gissel».

Ankara omtaler saken som en forlengelse av kuppforsøket 15. juli 2016, som myndighetene mener Gülen-bevegelsen sto bak. Derfor anser de også gülenistene som arkitekt for tiltalene på Manhattan.

Kan involvere Mike Flynn



Olje-for-gull-saken er svært innfløkt, og strekker seg flere år tilbake i tid med forgreninger ut til andre påståtte korrupsjonssaker i både Tyrkia og USA:

• Zarrab kan sitte på opplysninger om forholdet mellom Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn og Erdogan. Flynn skal ha operert som en agent for Tyrkia på amerikansk jord. Han skal blant annet ha blitt tilbudt 15 millioner dollar for å kidnappe den kupp-anklagede Fethullah Gülen, som bor i Pennsylvania.

• For det tyrkiske publikumet har Zarrab vært et kjent navn siden desember 2013, da han var hovedperson i en korrupsjonsskandale i Tyrkia. Her ble flere av Erdogans statsråder anklaget for å ha mottatt bestikkelser fra Zarrab for å fasilitere oljehandelen. Saken endte i henleggelse i Tyrkia, men etterforskningen fortsatte altså i USA, opp mot dagens rettssak.

UENIGHETER: Tyrkias president Erdogan og USAs president Trump finner ikke helt tonen om dagen. Her møttes de under FNs generalforsamling i New York i september. Foto: Brendan Smialowski/ , AFP

Iskaldt mellom NATO-venner



Olje-for-gull-saken topper en lang liste over stridspunkter mellom de to NATO-allierte Tyrkia og USA:

• USA har ikke imøtekommet Tyrkias krav om å utlevere den kuppanklagene Gülen fra selvpålagt eksil i Pennsylvania.

• Tyrkia har kjøpt et kostbart rakettskjold av Russland, og styrker seg dermed på utsiden av NATO.

• USA støtter YPG, kurdiske opprørere i Nord-Syria, i kampen mot IS, mens Tyrkia anser samme gruppe som terrorister. USA og Tyrkia kriger indirekte mot hverandre i Syria.

• Erdogans livvakter skal ha slått ned demonstranter da den tyrkiske presidenten besøkte Donald Trump i Washington i mai.

• Begge land har sluttet å utstede besøksvisum til hverandre.

• Og som om ikke det er nok, kom NATO-militærøvelsen på Jåttå i Stavanger, som fikk Tyrkia til å tenne på alle pluggene.

