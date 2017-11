Brukte Erdogan som fiende på NATO-øvelse. Nå sier Stoltenberg unnskyld til Tyrkia

ISTANBUL/OSLO (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg beklager overfor Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, etter at Erdogan skal ha blitt fremstilt som en del av et fiendebilde under en øvelse på Jåtta i Stavanger.

Tyrkia kalte tidligere denne uken hjem 40 soldater fra øvelsen, etter episoden.

– Det ble satt opp et fiendebilde som inkluderte Tyrkias grunnlegger Atatürk sitt navn, og mitt navn, opplyste Erdoğan til et møte i hans parti AKP i Ankara fredag morgen.

– De vi hørte om dette, hadde vi 40 soldater der. Vi bestemte oss for å trekke soldatene ut av øvelsen. og ga beskjed om at vi ville hjemkalle soldatene selv om navnene ble fjernet, sa presidenten ifølge den tyrkiske avisen Hurriyets engelske nettside.



– Slike ting har skjedd på ulike steder fra tid til annen. Dessverre har vi slike folk iblant oss, sa Erdoğan ifølge den engelske oversettelsen av talen hans.

NATO: Beklager



Nå legger NATO-sjef Jens Stoltenberg seg flat og beklager overfor den tyrkiske presidenten:

– Hendelsen var et resultat av en gjerningen til en enkeltperson og den reflekterer ikke NATOs syn, skriver Stoltenberg i en uttalelse til VG via sin presseavdeling.

NATO-sjefen er denne helgen på en sikkerhetspolitisk konferanse i Canada.

Fjernet fra øvelsen



Jens Stoltenberg opplyser at personen ble fjernet fra øvelsen, som fant sted på NATOs Joint Warfare Centre på Jåtta i Stavanger. Saken blir nå etterforsket videre i NATO.

– Det var en sivil kontraktør som var engasjert av Norge, og ikke en ansatt i NATO. Det vil være opp til norske myndogheter å bestemme eventuell disiplinær reaksjon. NATO har allerde vært i kontakt med norske myndigheter om hendelsen, opplyser Stoltenberg.

Han legger til at Tyrkia er et verdsatt medlem av NATO, og gir viktige bidrag til alliert sikkerhet.

Falsk Erdogan-konto



Ifølge det tyrkiske regjeringsvennlige nyhetsnettstedet Daily Sabah var det en tekniker som første brukte et bilde av Atatürk, som regnes som den tyrkiske statens grunnlegger. Vedkommende hadde funnet bildet på internett og brukte det i en digital plansje som skulle vise en fientlig styrke.

Men i en annen hendelse som omtales, skal en norsk offiser av tyrkisk opprinnelse ha åpnet en falsk Erdogan-konto på NATOs interne sosiale medium, og postet anti-NATO kommentarer i Erdogans navn. Han skal også blitt bortvistetter at tyrkiske offiserer på NATO-treningssenteret Jåtta reagerte.

Offiserer fikk asyl

Det er andre gang i år at Tyrkia reagerer hardt mot Norge:

I mars i år protesterte NATO-landet Tyrkia kraftig mot at fem tyrkiske eks-offiserer ble innvilget politisk asyl i Norge. Da ble Norges ambassadør i Tyrkia innkalt til tyrkiske myndighet og mottok en formell protest.

Bakgrunnen var at de fem offiserene som alle var stasjonert i Norge, nektet å returnere til Tyrkia etter kuppforsøket sommeren 2016. I intervjuer med VG sa offiserene at de fryktet fengsling og turtur dersom de vendte tilbake.

Flere 10-talls offiserer som var stasjonert i ulike NATO-land, lot også være å returnere.

– En umiddelbar utvisning av disse FETÖ-bandittene som har søkt asyl i europeiske land, er nødvendig for å beholde et vennskapelig forhold mellom Tyrkia og disse landene, sa visestatsminister Numan Kurtulmus etter at Norge hadde innvilget politisk asyl.

