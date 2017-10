TV-stjernen Bill O'Reilly punget ut 255 millioner etter trakasserings-anklager

En av USAs desidert mest kjente programledere på TV, Bill O'Reilly (68), skal i januar ha betalt om lag 255 millioner kroner til en kvinne som beskyldte ham for seksuell trakassering.

Dette avslørte The New York Times i en omfattende nyhetsreportasje som ble publisert lørdag kveld norsk tid.

O'Reilly benekter overfor avisen at han har gjort noe galt, men bekrefter at han har inngått forlik med kvinnen.

Venn av Trump

Den erkekonservative O'Reilly, som omtaler seg som både en venn og supporter av president Donald Trump, fikk sparken fra Fox News i februar etter å ha ledet det suksessrike programmet «The O'Reilly Factor» i 20 år.

Bakgrunnen var at The New York Times i april avslørte at enten Fox News på vegne av O'Reilly, eller O'Reilly selv, hadde inngått fem rettslige forlik med kvinner som hadde anklaget ham for seksuell trakassering. Avisen anslo at de fem forlikene medførte utbetalinger på 13 millioner dollar – eller rundt 105 millioner norske kroner.

Kort tid etter fikk O'Reilly sparken av Fox News, som eies av mediemogulen Rupert Murdoch.

Ny sak

Den siste avsløringen handler om en helt ny og hittil ukjent anklage, fremført av advokaten Lis Wiehl (56), og har slått ned som en bombe i USA.

Wiehl var fast bidragsyter til O'Reillys daglige TV-program, men dukket også jevnlig opp i en rekke av de andre programmene på kabel-TV-kanalen som er kjent for sin politisk svært konservative profil.

The New York Times skriver selv at de har fått tilsendt rettsdokumenter anonymt. Der fremgår det blant annet at O'Reilly også sendte Wiehl materiale med homoseksuelt innhold, samt annet «eksplisitt» seksuelt materiale.

Var kjent med forlik

Den enorme oppmerksomheten denne siste saken har fått, skyldes at Fox News var kjent med at O'Reilly hadde inngått forlik med Wiehl i januar i år, mens de måneden etter inngikk en ny fireårskontrakt med O'Reilly, med en årslønn på 200 millioner kroner.

På dette tidspunktet var seksuell trakassering i Fox News allerede et brennende spørsmål i amerikansk offentlighet, og kanalen hadde lovet bot og bedring for fremtiden:

SPARKET: Roger Ailes (77) fikk sparken i Fox News, som han selv startet opp. Foto: Reed Saxon , AP

Bare et halvår i forveien hadde eierne i 21th Century Fox, som også eies av Murdoch-familien, måttet avskjedige Roger Ailes (77), etter anklager om seksuell trakassering fra to av kanalens mest populære kvinnelige programledere, Gretchen Wilson og Megyn Kelly.

Roger Ailes, som startet opp Fox News i 1996, var en av de aller mektigste personene i amerikansk media i flere tiår, og var samtidig en nær rådgiver for presidentene Richard Nixon, Ronald Reagan og George W. Bush, samt rådgiver for presidentkandidat Donald Trump.

VENNER: Her er Bill O'Reilly på baseballkamp på Yankee Stadium i New York sammen med Donald Trump. TV-stjernen støttet Trump i presidentvalget i fjor. Foto: Jim Mcisaac , AFP

Trump: – En bra person

Derfor stemples nå avsløringen av at Fox News' ga O'Reilly ny kontrakt i februar i år, til tross for at de visste om alle anklagene mot ham, som spesielt grov dobbeltmoral.

Kommentar fra 2015: «Bill O’Reilly er Fox News viktigste aktivum, en programledersom slagkraftig, selvsikkert og brautende formulerer den amerikanske høyresidens tankegods.»

– Han er en bra person. Jeg tror ikke Bill har gjort noe galt, uttalte president Donald Trump om O'Reilly i april i år, rett før vennen fikk sparken.

Lis Wiehl har ikke kommentert saken overfor The New York Times. Forliket på 32 millioner dollar medfører at hun har trukket alle påstander om seksuell trakassering, og det inneholder samtidig en taushetsklausul.

På sin egen blogg imøtegår O'Reilys advokat, Mark Fabiani, innholdet i avisartikkelen. Her viser man også til en rettslig bindende erklæring fra Lis Wiehl.

Hemmelige forlik

Sex-trakasserings-skandalene ser ikke ut til å ha noen ende i USA om dagen. Det er under tre uker siden The New York Times avslørte at en av Hollywoods mektigste menn, filmprodusenten Harvey Weinstein, har en historie med beskyldninger om sextrakassering – og hemmelige forlik – som strekker seg over flere tiår.

Weinstein tilhører imidlertid motsatt politisk fløy av de republikanske støttespillerne O'Reilly og Ailes. Filmprodusenten er en av Hillary Clinton og det demokratiske partiets mest intense – og økonomisk rundhåndede – støttespillere.