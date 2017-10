TV-aksjonen ga penger til vanntårn i Somalia - nå holder det liv i 35.000 mennesker

JOWLE (VG) Som en oase i ørkenen står et vanntårn som symbol på nordmenns giverglede.

Fra 150 meter under bakken pumpes det opp grunnvann som holder liv i 35.000 mennesker. Hele anlegget er bygd opp av penger som Kirkens Nødhjelp fikk fra TV-aksjonen i 2014.

– Spesielt i en tid som dette, hvor hundretusener av mennesker i Puntland er rammet av mat- og vannmangel, og hvor mennesker og dyr dør i tusentall, er det en velsignelse å kunne sørge for at så mange mennesker har tilgang til rent og friskt vann, sier Yusuf Hajai Hersi, programkoordinator for Kirkens Nødhjelp i Somalia.

Rent vann



I normale tider gir vanntårnet i Jowle vann til familiene som bor i denne slumbyen utenfor Garowe, hovedstaden i den delvis selvstyrte provinsen Puntland. Flere vannkraner er montert inne i bebyggelsen, noe som har gitt beboerne lettere adgang til det viktigste av alt: Rent vann.

Forrige helg brakte VG en stor reportasje om den tre år lange tørken som har rammet flere området i Somalia.

TØRKE: I tre år har regnet uteblitt i dette området i Puntland. Avlingene svikter, dyrene dør og menneskene lider. I flere områder i Somalia er det ren hungersnød, ifølge FN. Foto: HARALD HENDEN/VG

Tre andre land i regionene rundt Afrikas Horn, Jemen, Sør-Sudan og i den nordlige delen av Nigeria, befinner seg i en alvorlig humanitær krise. Krig, konflikt, terror og regntider som har uteblitt gjennom flere år, har ført til hungersnød flere steder.

– Sett i lys av denne fortvilte situasjonen, oppleves det som manna himmelen å kunne hjelpe folk med å få rent vann til familiene sine, sier Yusuf A. Hersi.

Drevet av strøm fra solcellepanel pumpes det opp 440 tonn vann hver eneste dag. Det gjør at vannet også brukes til irrigasjon. Jorda kan dyrkes, det vokser grønnsaker og andre livgivende vekster i Jowle. Og dyrene får vann og beite.

I KOMA: Da Abdullahi Mohamud(3) kom til sykehuset i Garowe var han falt i koma. Årsaken var alvorlig underernæring. Tre-åringen deler skjebne med et tusentalls barn i Somalia. Tørke, mat- og vannmangel er en drepende kombinasjon, hvor barn er mest utsatt. Foto: HARALD HENDEN/VG

Katastrofe



– Det ville ha vært en katastrofe om ikke denne pumpestasjonen hadde blitt bygd. Jeg vil si det så sterkt at tusentalls av mennesker ikke ville har vært i live i dag, om ikke det ikke hadde blitt pumpet rent vann opp fra grunnvannsreservoaret 150 meter under bakkenivå. Mange av de som bor her vet at pengene til byggingen av pumpeanlegget kommer direkte fra det norske folk, og er svært takknemlige for denne solidariteten. Vann utgjør forskjellen på liv og død, sier Yusuf A. Hersi.

Totalt kostet det drøye to millioner kroner å bore seg 150 meter ned i bakken, bygge opp pumpeanlegget og lage en liten solcellepark som gir strøm til hele driften.

– Nå har vi akkurat ferdigstilt to nye slike pumpeanlegg, med tilsvarende kapasitet. Ett utenfor Garowe og et annet i Daynile-distriktet i Somalias hovedstad, Mogadishu. Alle disse vannpumpeanleggene er kommet i stand ved hjelp av pengene vi fikk fra TV-aksjonen i 2014. I tillegg til å holde liv i ti-tusener av mennesker i Jowle, frakter store tankbiler vann fra pumpestasjonen i Jowle til 16 landsbyer i området rundt provinshovedstaden, sier kommunikasjonssjef, Arne Grieg-Riisnæs, i Kirkens Nødhjelp.