Tusenvis av sivile holdes som gisler i Raqqa

ISTANBUL (VG) Rundt 300 fremmedkrigere kjemper til døden i det som en gang var IS' hovedstad.

Det er bare et spørsmål om tid før den gamle IS-bastionen faller.

Etter om lag fire måneder med væpnede kamper står under ti prosent av Raqqa tilbake som IS-kontrollert. Men denne brøkdelen later til gjengjeld å være krevende for opprørsalliansen Syrian Demorcatic Forces (SDF), som er støttet av amerikanske kampfly, å få has på. SDF består av kurdiske og arabiske væpnede grupper, og domineres av den kurdiske YPG-militsen.

Inntil 300 IS-medlemmer holder stand i Raqqa. De fleste av dem skal være såkalte fremmedkrigere, altså utlendinger som har kommet til Syria for å krige.

De har utstasjonert snikskyttere på strategiske punkter, og skyter mot sivile som forsøker å flykte, melder kilder på stedet.

KAMPER: Militærkjøretøy i aksjon inne i Raqqa 16. oktober.

De fleste har rømt



Brorparten av innbyggerne i Raqqa har maktet å rømme fra IS' strenge islamistiske styre, der en ekstrem og voldelig tolkning av religiøse lover er blitt håndhevet.

En gang bodde det 200.000 mennesker der. For fire dager siden sa Ibrahim Hassan, nestleder i Raqqas sivile råd, til Aftenpostens reportere i Raqqa at om lag 10.000 sivile er fanget i byen.

FLYKTER: En skadet mann blir fraktet på en båre ut fra Raqqa 16. oktober.

Byttehandel med IS



Siden er over 3000 innbyggere blitt evakuert som et resultat av en byttehandel mellom lokale sjeiker og IS:

– Over 3000 sivile dro ut lørdag kveld som et ledd i en avtale. De dro til områder som kontrolleres av SDF, sier SDF-talsperson Talal Sello, ifølge NTB.

De sivile fikk fritt leide ut av Raqqa, mot at flere syriske IS-medlemmer fikk overgi seg og forlate Raqqa sammen med sine familier. Det skal være snakk om totalt 275 lokale IS-krigere med deres nærmeste. Disse skal ha blitt sendt til byen Tabqa, som ble frigitt fra IS i mai. Det er uvisst hva som blir deres skjebne.

Avtalen omfatter altså ikke fremmedkrigere, som det tidligere er blitt meldt om.

– Bare 250 til 300 utenlandske terrorister som avviste avtalen og bestemte seg for å bli værende og kjempe til siste slutt, er igjen i byen, sammen med noen slektninger, sier Sello i SDF.

ALT DE EIER: En kvinne bærer alle sine eiendeler idet hun 16. oktober forlater det som en gang var et hjem for hundretusener av mennesker; Raqqa.