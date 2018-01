Opptøyer i Tunisia – én person død

Statsminister Youssef Chahed lovet tirsdag å slå ned på de store opptøyene som har spredt seg til flere tunisiske byer, etter at regjeringen innførte strenge økonomiske innsparingstiltak.

– Den eneste responsen mot plyndrere av offentlige og private eiendommer og de som støtter dem er å håndheve loven, sa statsminister Youssef Chahed tirsdag om opptøyene som har spredt seg til flere store byer i landet, ifølge det statlige nyhetsbyrået TAP.

Mandag brøt det ut store opptøyer i mer enn ti tunisiske byer. Tirsdag bekreftet myndighetene at et titalls demonstranter er arrestert, og at én person har omkommet under uklare omstendigheter. Det melder France24.

TÅREGASS: Demonslanter løper vekk etter at politiet har brukt tåregass i Tebourba, sør for Tunis, tirsdag. Foto: Anis Ben Ali , AP

Én omkommet og flere skadet

Hundrevis av tunisiere marsjerte fredelig gjennom hovedstaden Tunis tirsdag, og ropte slagord som «priser har skutt i været» og «ingen frykt», skriver AlJazeera. Men ifølge innenriksdepartementet har det også vært voldelige opptøyer.

Talsperson Khelifa Chibani sier til avisen at 44 mennesker har blitt arrestert for å bære våpen, sette fyr på offentlige bygninger og plyndring av eiendommer.

Det var i byen Tebourba, omtrent tre mil fra hovedstaden Tunis, at en mann i 40-årene som deltok i demonstrasjoner mot regjeringen omkom etter sammenstøt med politiet.

Myndighetene nekter for at han omkom som følge av politivold. Han skal ifølge innenriksdepartementet ha hatt luftveisproblemer, og det antas at dødsårsaken er inhalering av tåregass, skriver ABC News.

FRUSTRERTE: Tunisiske demonstranter marsjerer gjennom gatene i Tebourba, etter begravelsen til en mann i 40-årene som omkom i sammenstøt med politiet. Foto: Fethi Belaid , AFP

I Kasserine, en by med omtrent 90 000 innbyggere, har myndighetene ifølge Euronews innført portforbud tirsdag, som allerede er brutt av demonstranter som har tatt til gatene.

Nytt budsjett setter sinnene i kok

Det har bygget seg opp en dyp økonomisk misnøye i Tunisia som ble satt på spissen den 1. januar da myndighetene la frem sitt økonomiske budsjett for nyåret. Der annonserte de at de vil øke prisene på blant annet bensin, biler og telefon- og internettjenester, og høyner avgiftene på en rekke importerte varer, som kosmetikk.

Myndighetene øker både prisene og skattene i et forsøk på å redusere nasjonalgjelden og betale ned på internasjonale lån, ifølge Reuters.

– Vi er en familie på åtte. Hvem er ansvarlige for oss? Min søster! Hun jobber som gatefeier til tross for at hun har en universitetsgrad. Åtte mennesker må leve på hennes 900 kroner – kan du forestille deg det? Vi leier et hus, og huseieren har prøvd å sparke oss ut i tre år. For meg er ikke soloppgangen et nytt håp, sa en kvinnelig demonstrant i byen Kasserine til nyhetsbyrået Euronews.

Det er meldt om flere sammenstøt mellom politi og demonstranter de siste to dagene.

FREDELIG MARSJ: Demonstranter samlet seg i Tunis tirsdag for å uttrykke sin misnøye mot regjeringens økonomiske politikk. Foto: Hassene Dridi , AP

– Vi vil bli i gatene

Tunisia blir sett på som den eneste demokratiske suksesshistorien fra den arabiske våren i 2011. Men på tross av dette føler ikke innbyggerne som demonstrerer at den økonomiske situasjonen i landet har blitt forbedret.

Tunisia har hatt hele ni regjeringer siden 2011, og ingen har lyktes i å landet ut av den økonomisk vanskelige gropen det befinner seg i. Flere terrorangrep fra IS de siste årene har i tillegg vært en brems for landets viktige turistindustri.

STEINKAST: Demonstranter kaster stein under en demonstrasjon i Tebourba. Foto: Zoubeir Souissi , Reuters

I slutten av 2017 gikk regjeringen med på et fireårig program med det internasjonale pengefondet der Tunisia skal låne i overkant av 8,1 milliarder kroner mot at de gjennomfører økonomiske innstrammingsreformer, ifølge Reuters.

– 2018 blir det siste vanskelige året for Tunisia, sa statsminister Chaced til TAP.

Det er det ikke alle som er enige i. Venstresidekoalisjonen Populær Font har stilt seg bak de som har demonstrert etter nyttår, og sier de vil fortsette å gjøre det.

– Vi vil bli i gatene og vi vil øke tempoet på demonstrasjonene til den urettferdige økonomiske loven er droppet, sa partileder Hamma Hammami, som mener reformene går urettferdig utover fattige og middelklassen, til Reuters tirsdag.

