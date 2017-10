«Tsjekkias Trump» sikret klar valgseier

FAKTA: ANO

* ANO er et tsjekkisk politisk parti grunnlagt at mangemilliardæren Andrej Babis i 2011.

* ANO står for Akce nespokojených obcanu, som betyr De misfornøyde medborgernes aksjon. «Ano» betyr «ja» på tsjekkisk.

* Partiet kom på andreplass i valget i 2013 med 18,65 prosent av stemmene. Førsteplassen gikk da til sosialdemokratiske CSSD, som fikk 20,45 prosents oppslutning.

* Meningsmålinger tyder på at ANO blir største parti i valget 20. og 21. oktober med over 30 prosent av stemmene. CSSD ligger an til å få cirka 13 prosent.

* ANO har sittet i regjering med CSSD og kristeligdemokratene siden 2014.

* Partiet er liberalistisk og EU-vennlig, men Babis er i likhet med mange andre tsjekkiske politikere svært skeptisk til innvandring.

* Babis (63) eier holdingselskapet Agrofert, som består av 200 selskaper med rundt 27.000 ansatte. Ledere i Agrofert har også viktige stillinger i partiet.

Kilde: Store norske leksikon