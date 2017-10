Trump truer med å kutte hjelpen til Puerto Rico

USAs president vurderer å kutte hjelpearbeidet i orkanrammede Puerto Rico. – Elektrisiteten og infrastrukturen var en katastrofe før orkanene, skriver han på Twitter.

I en Twitter-melding torsdag skriver Trump at hjelpeinnsatsen ikke kan fortsette i det uendelige, og at det snart er på tide at hjelpearbeidere og militæret forlater den karibiske øya.

– Elektrisiteten og infrastrukturen var en katastrofe før orkanene, skriver Trump videre.

Meldingene ble lagt ut før Kongressen skulle stemme om en bevilgning til nødhjelpsinnsatsen for California, Texas, Florida og Puerto Rico.

Forslaget går ut på at det skal bevilges ytterligere 18,7 milliarder dollar til USAs fond for katastrofehjelp. Av dette skal 4,9 milliarder dollar være tilgjengelig som lån til lokale myndigheter, deriblant på Puerto Rico, slik at de kan tilby befolkningen grunnleggende tjenester i kjølvannet av orkanene Harvey, Irma og Maria.

Puerto Rico er amerikansk territorium, og de 3,4 millioner innbyggerne er amerikanske statsborgere.

Myndighetene på øya har klaget over nødhjelpsinnsatsen fra føderale myndigheter, noe som har fått Trump til å refse øya for manglende takknemlighet.

Mandag offentliggjorde Puerto Ricos guvernør, Ricky Rosselló, et brev til Trump på Twitter der han ber om ytterligere 4,6 milliarder dollar i hjelp. Han skriver at øya er takknemlig for det den har fått så langt, men understreker at den fortsatt trenger mer.

