Trump om egen mental helse: – Er et stabilt geni

NEW YORK/OSLO (VG) For første gang kommenterer president Donald Trump ryktene om hans påståtte mentale ustabilitet og mangel på intelligens. Han omtaler seg ikke bare som et geni, men som et mentalt stabilt geni.

Det skjer selvfølgelig på Twitter hvor Donald Trump tar til motmæle mot politiske kommentatorer og eksperter på mental helse som de siste månedene har stilt spørsmål om presidenten egentlig er ved sine fulle fem.

«Nå som den påståtte russiske forbindelsen, etter ett år med intens gransking, viser seg å være en stor bløff, har Demokratene, deres logrende valper og de falske etablerte nyhetsmediene, hentet frem den gamle strategien de brukte på Ronald Reagan og skriker ut om mental stabilitet og intelligens», skriver Trump.

To store fordeler



«Faktum er at jeg i hele mitt liv har hatt to store fordeler; mental stabilitet og evne til å være virkelig smart. Skurken Hillary Clinton forsøkte, som alle vet, å spille ut de samme kortene, men hun gikk opp i flammer.»

Deretter legger Trump inn sitt siste og endelige Twitter-støt:

«Jeg gikk fra å være en vellykket forretningsmann, til TV-stjerne med suksess og endte opp som president i Amerikas Forente Stater på første forsøk. Det mener jeg ikke bare kvalifiserer som smart, men regelrett genial, et veldig stabilt geni som sådan», erklærer Trump.

Trumps manglende egnethet som president er noe flere rundt ham påpeker, hevder forfatteren av den oppsiktsvekkende boken «Fire and Fury».

Forfatter Michael Wolff hevder faktisk at alle personer som jobber med Trump mener han ikke er skikket for denne jobben.

– Det er bakgrunnen for inntrykket og forståelsen som til slutt vil avslutte dette presidentskapet, sier forfatteren i et intervju med BBC.

Presidenten selv mener «Fire and Fury» er full av løgner, og utgivelsen er blitt forsøkt stanset av Trumps advokater.

Trumps pressesekretær Sarah Sanders mener Wolff har diktet opp flere hendelser og samtaler.

– Nå ser de at de likevel er sitert, men med det de mener er helt feil sitater, sier Sanders.

Hun har rett i at flere kilder har påpekt at det er upresise beskrivelser i boken. Men det flere spør seg om, er hvorfor Donald Trump forsøkte å stanse en bok, via sine advokater, dersom innholdet i den er oppdiktet.

Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon, som er Wolffs hovedkilde i boken, har ikke dementert noen av sine mange eksplosive uttalelser.

Trumps pressesekretær kaller boken et falsum: