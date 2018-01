Trump-mania: En ny bok hver 4. dag

Trump-mania herjer i den amerikanske forlagsbransjen. Siden innsettelsen av Donald Trump for snart ett år siden er det hver eneste uke blitt utgitt minst en bok i USA om presidenten som aldri slutter å fascinere.

Akkurat nå er hele verden opptatt av Michael Wolffs bok «Fire and Fury: Inside The Trump White House». Allerede fredag toppet boken til Wolff bestselgerlisten til Amazon etter bare noen timer i salg, men «Fire and Fury» utgjør bare toppen av et veritabelt berg av Trump-bøker som er utgitt siden presidenten inntok Det hvite hus.

Et søk på nettbutikken Amazon.com viser at det siden 20. januar 2017 er utgitt minst 80 bøker om presidenten. Det tilsvarer mer enn en ny Trump-bok hver fjerde dag.

BESTSELGER: Forfatteren Michael Wolff på NBCs «Today Show» før han blir intervjuet om boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House» i New York på fredag. Foto: REUTERS

Blant de aller første utgivelsene etter innsettelsen var «The Making of the president 2016: How Donald Trump Orchestrated a Revolution» av Roger Stone, kjent som politisk rådgiver og venn av Trump, samt strateg for Republikanerne.

Donald Trump om Michael Wolff: – En total taper

Bøker om å overleve



Gene Stone, som tidligere har utgitt «The Bush Survival Bible», kjente sin besøkelsestid med «The Trump Survival Guide: Everything You Need to Know About Living Through What You Hoped Would Never Happen».

Michael Wolff om Trump-boken: – Jeg står for alt

Overlevelse etter valgseieren til Trump ble nesten en egen litterær sjanger.

Aktivistene Markos Moulitsas og Michael Huttner, grunnleggere av henholdsvis Daily Kos og ProgressNow, kom med «The Resistance Handbook: 45 Ways to Fight Trump».

FREMSKYNDET: En kvinne holder et eksemplar av Michael Wolffs bok «Fire and Fury: Inside the Trump White House» i en bokhandel i Washington. Utgivelsen ble fremskyndet en uke av forlaget etter at The Guardian klarte å få tak i et eksemplar. Foto: REUTERS

Det samme gjorde veteranjournalistene E. J. Dionne, Norman Ornstein og Thomas E. Mann med boken «One Nation After Trump: A Guide for the Perplexed, the Disillusioned, the Desperate, and the Not-Yet Deported».

Ikke overrasket



Alle amerikanske presidenters liv og virke har bidratt til å berike den amerikanske bokfloraen, men som New York Times bemerker, har ingen annen amerikansk president blitt gjenstand for så mange bøker så kort tid inn i presidentskapet.

Forfatter om Trump: – Alle sier han er som et barn

Forlegger Arve Juritzen er ikke overrasket.

– Det mest fascinerende er at interessen for Trump ikke ser ut til å avta. Verden har aldri opplevd en så uortodoks president som har delt så mye og kommet med så mange private meldinger, mener Juritzen.

Se VG-TV: Donald Trumps hemmelige parykk-åker

– Amerikanske forlag er dessuten veldig flinke og raske når det gjelder å få ut bøker som er hyperaktuelle, bemerker forleggeren, som selv utga Donald Trumps politiske manifest, «Great Again: How to Fix Our Crippled America» (2015), midt under valgkampen i 2016.

– Aldri aktuelt



Juritzen forteller at den norske oversettelsen av boken solgte om lag 3000 eksemplarer.

– Rettighetene til Michael Wolffs bok ble tilbudt i fjor før boken var ferdig, men det var aldri aktuelt for oss. En oversettelse av en slik bok må foreligge samtidig som den amerikanske. De må komme ut samtidig. Det nytter ikke å komme et halvt år etterpå, fastslår Juritzen.

TIL TOPPS: Tidligere presidentkandidat for republikanerne, Newt Gingrich, utga en bok om hvordan vi skan forstå Donald Trump som gikk til topps på boklisten til New York Times. Foto: REUTERS

Rent tematisk er bredden stor når det gjelder flommen av Trump-bøker.

Flere av bøkene, særlig de kritisk anlagte, har ligget på bestselgerlisten til New York Times: Luke Hardings «Collusion: Secret Meetings, Dirty Money, and How Russia Helped Donald Trump Win», «The Despot's Apprentice: Donald Trump's Attack on Democracy» av Brian Klaas og David Talbot, samt «The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a president».

Til topps på bestselgerlisten gjorde også boken til tidligere presidentkandidat og temmelig erkekonservative Newt Gingrich, «Understanding Trump».

Solgte godt gjorde også Katy Turs «Unbelievable: My Front-Row Seat to the Craziest Campaign in American History» og «Twilight of American Sanity: A Psychiatrist Analyzes the Age of Trump» av Allen Frances.

Det samme skjedde med Joshua Greens «Devil's Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of the Presidency» og Naomi Kleins «No Is Not Enough: Resisting Trump's Shock Politics and Winning the World We Need».

PÅ NORSK: Forlaget Press utga i fjor Luke Hardings bok om hvordan Russland skal ha hjulpet Donald Trump inn i Det hvite hus.

Skråblikk



Det er også blitt utgitt skråblikk av humoristisk, satirisk, ironisk og harselerende karakter, som Kurt Andersen og Alec Baldwins «You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as president Donald J. Trump (A So-Called Parody)», «Donald Trump Jokes: The Best 100+ Hilarious Jokes About Donald Trump» og «MAD About Trump: A Brilliant Look at Our Brainless president (MAD Magazine)».

27 eksperter om Trump: En kompleks og farlig mann (VG+, krever innlogging)

I desember kom Mike McAllens barnebok «Donald Don't Grab That Pussy: Through the guidance of Michelle Obama and her 5 animal friends, young Donald Trump learns to use his tiny hands in a ... of treating life with respect and care».

Trumps verste kvinne-sitater: «Grab them by the pussy»

Nei, dette er ikke en satirebok for voksne, men en bok hvor den lille gutten Donald lærer seg hva dyrene heter og hvordan han skal behandle hvert enkelt, med instrukser fra Michelle Obama.

Presidentens aktivitet på sosiale medier er selvsagt også et tema i bøkene «Shit My president Says: The Illustrated Tweets of Donald J. Trump» og «How Trump Thinks: His Tweets and the Birth of a New Political Language».

FØRST UT: Den konservative politiske rådgiveren Roger Stone, som for øvrig er venn av presidenten, var førstemann ut med en bok om Donald Trump i 2017. Foto: GETTY

Michael Wolffs bestselger «Fire and Fury» er ikke den eneste boken om Trump som kommer ut i år. Den var heller ikke den første.

Twitter: Derfor får Donald fortsette

Trumpocalypse nå



Allerede 2. januar kom «Trumpocalypse: The End-Times president, a Battle Against the Globalist Elite, and the Countdown to Armageddon» av Paul McGuire fra Fox News og History Channel og den Pulitzer Prisnominerte gravejournalisten Troy Anderson.

12. januar er det duket for utgivelsen av Lavie Margolins «TrumpMania: Vince McMahon, WWE and the making of America's 45th president».

SUPERHELT: I oktober i fjor utga tegneren Robert Sikoryak boken «The Unquotable Trump», en parodi hvor han fremstiller Donald Trump som en superhelt.

16. januar ventes «American Grand Strategy in the Age of Trump» av Hal Brands, professor i internasjonal politikk ved John Hopkins University.

Donald Trumps liv før valgseieren: Se tidslinjen

Miller Center Studies on the Presidency kommer 22. januar med analysen «Trump's First Year», mens journalisten og forfatteren Ronald Kessler, som har skrevet et tyvetalls bøker, blant andre storselgeren «The Bureau: The Secret History of the FBI» fra 2011, i april utgir «Inside the Trump White House: Changing the Rules of the Game».

Flommen av bøker om Donald Trump stopper neppe med det første.

– Trumps ego er så fascinerende at ingen klarer å la være å lese om ham. Det fører selvsagt til utgivelse av mange bøker, konstaterer Richard Aarø, forlagssjef i Tiden Norsk Forlag.