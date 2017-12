Trump klager over «urettferdig» behandling av Flynn

USAs president Donald Trump mener tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som innrømmer å ha løyet til FBI, er urettferdig behandlet.

Samtidig hevder presidentens personlige advokat at Trump ikke kan gjøre seg skyldig i å hindre etterforskningen, slik motstanderne har anklaget presidenten for.

– Jeg synes det er synd, sa Trump mandag da han på ny kritiserte spesialrådgiver Robert Muellers Russland-etterforskning.

Trump tilføyer at Flynns situasjon er «veldig urettferdig». Presidenten prøvde å sette håndteringen av Flynn opp mot behandlingen av sin demokratiske rival i presidentvalget, Hillary Clinton, som presidenten sier «løy mange ganger til FBI og ingenting skjedde».

– Flynn løy og så ødela de livet hans, sier Trump til pressen i Washington.

Advokat rykker ut

FBI har imidlertid ikke konkludert med at Clinton løy til agentene i forbindelse med hennes bruk av en privat epostserver. Byråets daværende sjef James Comey sa i fjor at de ikke hadde noe grunnlag for å slå fast at hun løy til FBI. Flynn har på sin side erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI om å ha kontaktet Russlands ambassadør på Trumps vegne.

I et intervju med nyhetsnettstedet Axios slår advokaten John Dowd mandag tilbake mot Trumps kritikere. De har anklaget presidenten for å blande seg inn i den pågående etterforskningen av tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som samarbeider med Muellers gransking.

– Presidenten kan ikke hindre etterforskning fordi han ifølge grunnloven er den øverste lederen for politimyndighetene og er i sin fulle rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak, sier Trumps advokat Dowd.

Omstridt Twitter-melding

Presidentens kritikere har spesielt hengt seg opp i en Twitter-melding som ble sendt ut i helgen.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skrev Trump på Twitter lørdag.

Skal man tro Trumps melding på Twitter, betyr det at presidenten ba FBI om å droppe etterforskningen av en medarbeider som Trump visste hadde begått en forbrytelse – nemlig å lyve for FBI. Det kan tolkes som et forsøk på å hindre den pågående etterforskningen, noe som i så fall kan danne grunnlag for en riksrettssak.

Det har stormet rundt også andre av Trumps twittermeldinger den siste tiden. I november retweetet han høyreekstreme kontoer, noe som vakte sterke reaksjoner blant mange:

«Arrogant»

– Twitter-meldingen innrømmet ikke hindring av etterforskningen. Det er en kunnskapsløs og arrogant påstand, sier Dowd, som tidligere har tatt på seg ansvaret for å ha skrevet meldingen.

Kilder tett på Trump-administrasjonen har sagt det samme til Washington Post , og har kalt meldingen slurvete og uheldig.

– Jeg driver ikke med tvitring, det var ikke meningen å skape nyheter, har Dowd sagt til NBC , og har forklart at han laget et meldingsutkast som han siden dikterte muntlig.

Demokratenes øverste representant i Senatets justiskomité, Dianne Feinstein fra California, har sagt at komiteen er i ferd med å se på om det kan bygges en sak mot Trump om hindring av etterforskningen.