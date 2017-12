Trump: Ingen sammensvergelse

President Donald Trump avviser i dag at det på noe som helst tidspunkt fant sted en konspirasjon eller sammensvergelse mellom hans valgkampledelse og russiske myndigheter, melder nyhetsbyrået Reuters.

Trump måtte i februar sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i desember i fjor, uten å informere om dette.

På sin fjerde dag som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, løy Michael Flynn til FBI om sin kontakt med Russland. Ifølge CNN skal Trumps svigersønn ha bedt Flynn opprette den kontakten.

Tatt ut siktelse



Spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker Russlands påvirkning på det amerikanske presidentvalget i fjor, har tatt ut siktelse mot Flynn, som fredag møtte foran en domstol i Washington, D.C.

I slutte av oktober: Trumps tidligere kampanjesjef angir seg selv - siktes for korrupsjon

Der erkjente den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren at han hadde løyet til FBI minst fire ganger mens han jobbet i Det hvite hus.

I en uttalelse skriver Flynn at det han gjorde var galt, og at han nå samarbeider med FBI. Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet, tilføyer kriver Flynn.

Ikke bekymret



Foreløpig har ikke den amerikanske presidenten kommet med ytterligere kommentarer om Flynns tilståelse. Ifølge nyhetsbyrået AFP gjentok Donald Trump budskapet tre ganger, før han forlot Det hvite hus på vei mot New York for å delta på en pengeinnsamling.

Videre sier Trump at han «ikke er bekymret» for hva Flynn måtte fortelle til spesialetterforsker Robert Mueller. Tidligere har en talsmann for Det hvite hus sagt at de ikke ser på Flynns tilståelse som noen trussel for presidenten, og at den kun impliserer Flynn selv.

Noe stort på gang



– Dette er den største utviklingen i Muellers etterforskning, sier Jeffrey Toobin, CNNs juridiske ekspert.

Det har vært flere tegn på at noe stort var på gang i Russland-etterforskningen.

Forrige uke avslørte New York Times at Flynn hadde sluttet å utveksle informasjon med Trumps advokater. Og i helgen tvitret plutselig Trump om Russland-sporet fra sin Thanksgiving-ferie i Florida, noe som ble tolket som at han hadde blitt fortalt at noe var i ferd med å skje.