Treåring knivstukket og drept i Finland

En tre år gammel gutt er knivstukket til døde av faren sin i Finland.

I en pressemelding skriver finsk politi ifølge YLE at de like før klokken åtte mandag morgen fikk melding om at det skulle ha skjedd en voldshandling på en lekeplass.

Da skal en tre år gammel gutt ha blitt knivstukket av faren sin.

Hendelsen skjedde i Borgå i Östra Nyland, sør i Finland.

Omtrent fem minutter før politiet fikk meldingen, skal guttens far ha tatt med seg barnet hjemmefra, og gått til en lekeplass i nærheten.

Der skal han ifølge kanalen ha begynt å mishandle gutten. Politiet kjenner ikke årsaken til ugjerningen.

Gutten ble brakt til sykehus, men døde kort tid etterpå. Politiet kommer til å avhøre vitner så fort som mulig.

Flere skoleelever ved en skole i nærheten av parken, ble vitne til drapet, men ble ikke ytterligere innblandet.