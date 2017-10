250.000 mennesker tar farvel med Thailands konge

Hundretusenvis av mennesker samles torsdag for å ta farvel med Thailands kong Bhumibol Adulyadej. Begravelsen har tatt nesten ett år å forberede.

Begravelsen er en fem dager lang seremoni for kongen, som døde i oktober i fjor, 88 år gammel. Landet har hatt en sørgeperiode på ett år etter dødsfallet.

Bakgrunn: Thailands konge er død

VAKTHOLD: Æresvakter vokter over portrettet av avdøde Kong Bhumibol Adulyadej, som kremeres torsdag. Foto: Gemunu Amarasinghe , AP

Forberedt i nesten ett år

Ifølge BBC blir Bhumibol kremert i Thailands hovedstad Bangkok torsdag. Forberedelsene til begravelsen har tatt nesten ett år. Det har blant annet blitt bygget et eget. forgylt krematorium like ved slottet. Kongen skal kremeres torsdag, og ilden skal tennes av Bhumibols sønn, Kong Maha Vajiralongkorn.

Flere tusen frivillige har vært med å forberede kremeringen. Den offisielle seremonien vil foregå i et historisk område i Bangkok. I tillegg er det muligheter for å bidra med offergaver flere steder i byen, ifølge Washington Post.

250.000 mennesker fra hele landet er ventet å komme for å minnes kongen. Mange kom tidlig til Bangkok, og noen overnatter i telt mens de tar sitt farvel.

– Jeg kom hit for to dager side, slik at jeg kunne få en god plass, sier en 72 år gammel kvinne fra Nord-Thailand til nyhetsbyrået Reuters.

The Great Victory Chariot carrying the urn with the body of late King Bhumibol Adulyadej is pulled during his funeral procession on the way to the Royal Cremation Ceremony in front of the Grand Palace in Bangkok, Thailand, October 26, 2017. REUTERS/Soe Zeya Tun Foto: Soe Zeya Tun , Reuters

Svarte klær i sørgeperioden: Prisen på svarte klær stiger – folk farger klærne (krever innlogging)

Fem dager lang seremoni

Begravelsesseremonien begynte onsdag, og skal vare i fem dager. Etter kremeringen vil asken tas med tilbake til slottet på fredag, før seremonien vil fortsette i ytterligere to dager.

Kong Bhumibol var verdens lengst regjerende, levende monark. Han overtok tronen i 1946, og ble formelt kronet i 1950.

Kongen hadde en viktig rolle i Thailand, og ble sett på som en stabiliserende figur i et land preget av mye politisk opprør og flere statskupp. Han ble sett på som en samlende kraft i landet, som har verdens strengeste lover for majestetsfornærmelse. Man kan bli fengslet i inntil 15 år for å fornærme kongen. Kort tid etter kongens daød ble en kvinne tvunget til å knele og be foran et bilde av den avdøde kongen.