Terri så gjerningsmannen skyte mot vennene hennes: – Jeg kjente dem alle

SUTHERLAND SPRINGS, TEXAS (VG) Søndag ble Terri Smith vitne til en grusom hendelse hun aldri kommer til å glemme.

– Vi sto akkurat her da vi hørte den andre runden med skudd. Jeg så bort der, og så at han gikk mot kirken og skjøt raskt, sier Terri Smith, og peker over på andre siden av gaten.

Gråtkvalt forteller kvinnen, som eier en liten restaurant som ligger inne på bensinstasjonen på andre siden av gaten, til VG hva hun opplevde bare et døgn tidligere.

Det var et syn hun trolig aldri kommer til å glemme. Det var et grusomt syn.

– Jeg så ikke ansiktet hans, men jeg så hvordan han gjorde slik, sier hun og holder armene frem og rister i dem. Den ene litt foran den andre. Slik det ser ut når noen holder i en semiautomatisk rifle, og skyter.

Hun skjønte med en gang at dette ikke kom til å gå bra for mange av vennene hennes som var inne i kirken. Sutherland Springs er et svært lite sted.

– Jeg kjente dem alle, sier hun, og gjentar seg selv:

– Jeg kjente dem alle.

Minst 26 personer ble drept da det ble åpnet ild under søndagsmessen i baptistkirken i Sutherland Springs søndag formiddag lokal tid.

Hørte hyppige skudd



Hun beskriver hvordan gjerningsmannen først gikk mot kirken og skjøt mot den. Så mistet hun ham av syne, før han dukket opp igjen på andre siden. Det var stille en liten stund, før Smith igjen hørte skuddene komme hyppig.

– Da var han inne i kirken og skjøt.

Etterpå så hun hvordan skadede folk kom løpende ut av kirken.

– En av dem kom løpende mot oss her. Han blødde fra armen og var blodig i ansiktet. Vi fikk ham inn på bensinstasjonen. Han sa: «Noen kom inn der og skjøt alle. Min familie er der. Alle er skutt», sa han, og så sank han sammen på gulvet her inne, forteller Terri Smith.

– Kommer til å gjøre vondt lenge



I Sutherland Springs, som bare har noen få hundre innbyggere, møter VG også Jim Crosley. Han har tidligere bodd her i fem år, men nå bor han et kvarters kjøring unna. Crosley forteller om et samfunn som er tett sammenknyttet. Alle kjenner hverandre. Alle hjelper hverandre når det er behov.

KJENTE OFRE: Jim Crosley sier han kjente flere av ofrene for massakren i Texas, blant dem to jenter som ble drept. Foto: JOSTEIN MATRE, VG

– Vi holder sammen. Det er sånn det er her. Det skal vi gjøre også nå, for det vil bli tunge tider fremover. Dette kommer til å gjøre vondt lenge.

Crosley retter på capsen med sørstatsflagget og teksten «Rebel», og forteller at han kjente flere som var i kirken. Blant annet en kvinne og hennes to døtre. Ingen av dem er lenger i live.

– Jeg pleide å ta døtrene hennes med for å lære dem og svømme. Det er grusomt å tenke på at de nå er borte.

Søker hjelp hos Gud



Ved åstedet har det mandag formiddag, lokal tid, samlet seg folk som er kommet for å be for de døde og deres pårørende. Flere steder står personer i T-skjorter med teksten «Jesus lives in my city» og ber høylytt.

Crosley sier han søker hjelp hos Gud for å takle sjokket etter hendelsen, hvor 26 personer ble drept og 20 skadet, halvparten av dem kritisk. At hendelsen skjedde i en kirke, gjør ikke at Crosley stiller spørsmål ved Gud.

– Nei, han er med oss. Men jeg lurer på hvorfor Djevelen har kommet hit og forsøker å ta over.

«JESUS LEVER I MIN BY»: To personer med T-skjortene med teksten «Jesus lives in my city» i Sutherland Springs. Foto: JOSTEIN MATRE, VG

MISTENKT GJERNINGSMANN: Dette bildet av Devin Kelly, fra førerkortet hans, er publisert av sikkerhetsmyndighetene i Texas på Twitter. FOTO: AFP / TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

Den mistenkte gjerningsmannen, Devin Patrick Kelly, skal ha vært innom bensinstasjonen VP Racing et par hundre meter unna kirken like før han startet drapsraidet. Kvinnen bak disken der bekrefter overfor VG at han var der, men hun ønsker ikke å la seg intervjue.

På stedets andre bensinstasjon, Valero, som ligger enda nærmere kirken, er stemningen trykket. De ansatte takker høflig nei til å la seg intervjue.

Mens VG er innom kommer en kraftig bygd mann med tatoveringer over hele høyrearmen inn sammen med sønnen sin. Han går bak disken og gir kvinnen som er på jobb en god klem. Så kommer tårene.

– Beklager, men det blir for personlig, sier han, og tørker en tåre, når VG et par minutter senere spør om et intervju.

Her kjenner alle hverandre. Det er ikke til å unngå at denne tragedien blir personlig for innbyggere i Sutherland Springs.