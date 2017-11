Stephen (55) skjøt Texas-skytteren to ganger: – Jeg var livredd

TEXAS (VG) Barbeint løp Stephen Willeford (55) over gaten, hvor han åpnet ild mot mannen som like før hadde drept 26 personer.

Et drøyt døgn etter dramaet som utspilte seg i og utenfor baptistkirken i Sutherland Springs, har mannen som blir hyllet som en helt nå gitt et innblikk i hva som skjedde.

– Jeg var livredd mens det pågikk, sier Stephen Willeford (55) til Dallas News.

Han forteller at han var hjemme da datteren fortalte at hun hørte skudd fra kirken, som ligger like i nærheten. Den 55 år gamle mannen, som er tidligere instruktør i National Rifle Association (NRA), sier at han umiddelbart hentet ut riflen sin fra våpenskapet.

– Jeg hørte skuddene, veldig hurtige skudd, flere smell etter hverandre, og jeg visste at hvert eneste av skuddene var rettet mot noen, at det ikke bare var tilfeldige skudd, forteller Willeford i et intervju med den lokale TV-kanalen KHBS/KHOG.

Han forteller at han ladet våpenet, og løp barbeint over gaten, hvor han endte i en skuddveksling med gjerningsmannen, som av politiet er utpekt som 26 år gamle Devin Kelley.

– Jeg tok dekning bak en parkert bil. Det var helt surrealistisk. Jeg vet jeg traff ham, men vet ikke hvor. Han satte seg inn i bilen sin, og fyrte av et par skudd til ut gjennom vinduet. Da vinduet gikk ned, skjøt jeg mot ham igjen, sier 55-åringen.

Politiet bekreftet på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid at Texas-skytteren ble skutt tre ganger: To ganger ble han truffet av den tidligere våpeninstruktøren, før han skjøt seg selv.

De gjentok også opplysningene om at gjerningsmannen i forkant av massakren sendte truende meldinger til svigermoren, som pleide å besøke den aktuelle kirken - og at det var en «pågående konflikt» med konas familie.

Etter at gjerningsmannen flyktet, forteller 55-åringen at han løp bort til en bil, som sto parkert like i nærheten. Bak rattet satt Johnnie Langendorrf, som tidligere har fortalt om hvordan de sammen tok opp jakten på gjerningsmannen:

Da VG møtte ham mandag ettermiddag lokal tid gjentok han den dramatiske historien:

– Vi la oss på hjul og fulgte ham tett i over ti minutter. Jeg tror vi kjørte i 150 kilometer i timen. Til slutt krasjet han ut i grøften. Da stoppet vi på litt avstand. Vi ringte nødtelefonen og ventet der til politiet kom. Vi visste ikke da om han var i live, eller ikke, og vi ante ikke at han hadde flere våpen i bilen.

Da politiet kom til stedet ble gjerningsmannen funnet død i bilen etter det politiet mener var et selvpåført skudd. De to lokale heltene har det siste døgnet blitt hyllet av lokalbefolkningen, i sosiale medier og av lokale myndigheter.

– Hovedmålet til politiet er å nøytralisere skytteren. I denne situasjonen hadde vi to gode samaritaner som gjorde det for politiet, sier talsmann Freeman Martin for sikkerhetsmyndighetene i Texas.

Men ingen av de to mennene mener selv at de er helter:

– Jeg gjorde bare det som føltes riktig der og da, sier Langendorrf til VG.

– Jeg ville ikke dette, og ønsker at fokuset skal være på vennene mine. Jeg har venner i den kirken, sier Willeford.