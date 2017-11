Pastor vil rive kirken etter massakren i Texas

Kirken i Texas der 26 mennesker ble meid ned og drept sist søndag, skal rives, opplyser pastor Frank Pomeroy.

Pastoren, som selv mistet datteren sin i massakren, mener det vil bli for smertefullt å gjenoppta bruken av kirken, skriver NTB.

Pastor Pomeroy har uttrykt håp om at gudshuset kan bygges om til et minnested for de døde. Han ønsker også at Southern Baptist Church skal bygge en ny kirke i den lille byen Sutherland Springs.

Åtte av de drepte i massakren var barn eller tenåringer. Blant de 26 drepte var også et ufødt barn.

MINNESTUND. Frank Pomeroy, pastoren i First Baptist Church i Sutherland Springs og hans kone Sherri hører visepresident i USA Mike Pence tale i Floresville, Texas onsdag kveld amerikansk tid. Foto: Rick Wilking , Reuters

Gjerningsmannen Devin Kelley ble senere funnet død, og det antas at han tok sitt eget liv. Etterforskerne tror motivet var knyttet til en familiekonflikt.

Onsdag kveld amerikansk tid deltok visepresident Mike Pence i en minnestund på en fotballbane i Floresville, Texas. Han sa at hele landet står med de etterlatte.

– Uansett hva som drev ondskapen som rammet den lille kirken – dersom angriperens ønske var å stilne deres trosvitnesbyrd, har det feilet, sa visepresidenten.

VISTE STØTTE: Visepresident Mike Pence gir pastor Frank Pomeroy en klem under minnestunden, som fant sted i Floresville, Texas. Foto: Louis Deluca , AP

– Vi er i sorg

Faren til den mistenkte gjerningsmannen, Michael Kelley har kommet med sin første uttalelse til ABC News.

– Vi er i sorg, vår familie sørger, sier Michel Kelley, som ga uttalelsen fra sitt hjem i New Braunfels, rundt fem mil utenfor tettstedet med rundt 400 innbyggere der skytingen fant sted.

– Jeg vil ikke at livene våre, og våre barnebarns liv, skal bli ødelagt av dette media-sirkuset, fortalte Michael Kelley, og la til at familien ikke hadde noen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

