New York Times: Texas-skytteren rømte fra psykiatrisk sykehus i 2012

Den mistenkte gjerningsmannen bak kirkemassakren i Texas rømte fra et psykiatrisk sykehus i 2012, melder New York Times og andre amerikanske medier.

Devin Kelley var fortsatt ansatt i det amerikanske luftforsvaret da han rømte etter å ha kommet med dødstrusler mot overordnede og forsøkt å smugle våpen inn på basen hvor han var stasjonert, ifølge politirapporten fra El Paso Police Department.

New York Times skriver at politiet den gang stanset ham på en buss-stasjon i sentrum av El Paso, hvor han etter alt å dømme skal ha planlagt å stikke av med en buss etter å ha rømt fra Peak Behavioral Hospital. Han var innlagt på dette sykehuset etter at han ble stilt for en militærdomstol i 2012 for å ha angrepet kona og stesønnen.

Saken fortsetter under videoen av Stephen Willeford, som skjøt Texas-skytteren under angrepet mot kirken

Kelley skal senere samme år ha sagt seg skyldig i gjentatte angrep mot kona og hennes sønn - noe som resulterte i brist på den lille guttens hodeskalle. Avisen skriver at han ble dømt til ett års fengsel.

I politirapporten heter det, ifølge New York Times, at personen som meldte Kelley savnet fra det psykiatriske sykehuset hadde opplyst til politiet at han «led av psykisk sykdom», og at han «hadde forsøkt å gjennomføre dødstrusler» mot overordnede i militæret. Kelley skal ha vært vært en fare for seg selv og andre.

Politirapporten ble tirsdag publisert av KPRC, en TV-stasjon i Houston.

Kelley, som i 2012 var 21 år gammel, skal ifølge KPRC ikke ha kommet med noen trusler da han ble stanset av politiet på busstasjonen.

26 drept

To døgn etter skytemassakren i den lille byen Sutherland Springs pågår etterforskningen for fullt. Et av spørsmålene politiet må forsøke å finne svar på, er gjerningsmannens motiv bak angrepet, som krevde 26 menneskeliv.

Fembarnsmor Crystal var gravid i åttende måned: Ble drept i Texas-massakren

Kelleys telefon er sendt til analyse, men myndighetene har så langt ikke klart å åpne den.

Disse mistet livet i Texas-massakren.

Talsmann Freeman Martin for sikkerhetsmyndighetene i Texas opplyste på en pressekonferanse tirsdag at alle de drepte nå er identifisert, men myndighetene avventer med å gå ut med deres identiteter. En rekke ofre er imidlertid navngitt allerede.

Martin gjentok at det ikke er noe som tyder på at en politisk eller religiøs overbevisning ligger bak masseskytingen.