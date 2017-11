Kirkemassakren: Massedrapsmannen skal ha drept konas bestemor

NEW BRAUNFELS (VG) En av de 26 som ble drept i massakren i Texas, var Lula White (71) – bestemoren til massedrapsmannens kone – ifølge flere medier.

Lokale myndigheter bekreftet mandag at massedrapsmannen Devin Kelley (26) tidligere hadde sendt truende tekstmeldinger til sin svigermor, som brukte å besøke baptistkirken i småbyen Sutherland Springs.

Svigermoren var imidlertid ikke til stede da kirken ble åsted for den største masseskytingen i delstatens moderne historie. Det var derimot hennes mor, Lula White – bestemoren til Kelleys kone, melder både CNN, CBS News og New York Daily News.

– Savner henne så mye



GJERNINGSMANN: Devin Patrick Kelley (26) er identifisert av politiet som gjerningsmannen i den fatale masseskytingen i Texas søndag. Foto: Handout , Reuters

Den 71 år gamle kvinnen skal ha jobbet som frivillig i kirken. New York Daily News, som skriver at de får bekreftet dødsfallet av en av kvinnens slektninger, har snakket med en kvinne ved navn Mary Mishler Clyburn.

– Min søster var en herlig, omsorgsfull person – en gudselskende person. Hun elsket folket i kirken sin. De var alle hennes beste venner, sier Clyburn.

– Jeg savner henne så mye allerede. Vi sendte meldinger til hverandre hver dag.

En kvinne, som skal være Whites niese, har skrevet minneord på Facebook:

« Jeg har ingen tvil om hvor hun er nå. Hun er i himmelen, hvor hun legger sine kroner og juvelet ved jesu føtter og feirer. Jeg elsker deg og savner deg Tante Lula Woicinski White, skriver Amy Backus, skriver CCN.

I en tidligere Facebook-melding skriver Backus at tanten hennes døde når hun gjorde det hun elsket høyest; å tjene Gud.

Politiet kunne på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid ikke bekrefte at Lula White var blant de 26 drepte, men ville heller ikke utelukke det. De viste nok en gang til at det er på det rene at det har vært en konflikt mellom den utpekte gjerningsmannen Devin Kelley (26) og hans svigerfamilie.

– Men det er mange måter han kunne håndtert svigermoren på, uten å gå inn i en kirke med våpen for å åpne ild. Han kom hit med en mening og et mål, sier talsmann Freeman Martin for sikkerhetsmyndighetene i Texas.

DREPT: Lula Woicinski White var ifølge amerikanske medier bestemoren til gjerningsmannens kone. Foto: FACEBOOK

Han bekreftet også at de har funnet 15 tomme magasiner på åstedet.

Forsvaret varslet ikke FBI

Innkjørselen til hjemmet der gjerningsmannen ifølge amerikanske medier bodde sammen med foreldrene, var mandag sperret av tre politibiler. Huset ligger isolert til,

ved en stikkvei fra hovedveien, og er skjult bak kraftige trær.

På porten, som er lukket, henger to skilt: Et som advarer mot en hund og et annet som forteller at dette er privat eiendom.

Et titalls amerikanske TV-team har stilt seg opp langs hovedveien hvor de rapporterer fra, selv om huset ikke er synlig for dem.

Natt til tirsdag norsk tid ble det også kjent at det amerikanske luftforsvaret unnlot å melde fra til FBI da Devin Kelley (26) ble dømt for familievold i en militær domstol i 2012, og to år senere ble avskjediget i unåde.

Med en voldsdom på rullebladet skulle han ikke ha bestått bakgrunnssjekken som gjøres av våpenkjøpere, men dommen ble aldri meldt inn til det føderale politiet FBI.

Yngste offer: Ett år



Gjerningsmannens ofre er i alderen 18 måneder til 77 år. Blant de drepte er datteren til menighetens pastor, 14 år gamle Annabelle. Ytterligere ofre er den gravide fembarnsmoren Crystal Holcombe og to av hennes barn.

Devin Kelley, som sikkerhetsmyndighetene har utpekt som gjerningsmannen, ble funnet død i sin egen bil etter angrepet. Myndighetene tror han skjøt og drepte seg selv, men dette er så langt ikke bekreftet.