Kirkemassakren i Texas varte i syv minutter

Massemorderen Devin Kelley brukte kun syv minutter på å metodisk henrette 25 kirkegjengere, og et av ofrenes ufødte barn søndag.

Det bekrefter videoopptak fra innsiden av kirken, ifølge New York Times.

I den lille baptistkirken i Sutherland Springs i Texas stormer den maskerte massemorderen Devin Kelley søndagsmessen 5. november med ett mål for øye – å ta livet av flest mulig, skriver The New York Times.

Det verste massemordet i Texas` historie ble gjennomført på kun syv minutter, og etterlot 26 personer, inkludert et ufødt barn, døde og 20 skadet.

Ren henrettelse

Opptaket fra innsiden av baptistkirken viser at gjerningsmannen beveger seg mellom benkeradene i kirken mens han metodisk skyter sine livredde ofre. Det skal dreie seg om ren henrettelse, og selv barn ble skutt i hodet, skriver The New York Times.

Kirken skal av og til ha filmet gudstjenestene sine, for senere å publisere de på internett. Derfor er det nå mulig for føderale etterforskere å se hvordan massakren utspilte seg søndag morgen amerikansk tid.

Onsdag gikk Texas Departmet of Safety ut med navnene på alle de 26 menneskene som mistet livet i massakren, og alle skal være bosatt i det lille lokalsamfunnet Sutherland Springs, som huser noen hundre mennesker.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters mistet Sutherland Springs fem prosent av innbyggerne sine i massakren.

Forbereder seg på begravelsene

Ofrene er i alderen ett år til 77 år, og inkluderer 10 kvinner, syv menn, åtte barn og et ufødt barn. Det ufødte barnet lå i magen til offeret Crystal M. Holcombe, som var i åttende måned av graviditeten. I Holcombe og Hills-familien var det hele åtte familiemedlemmer som mistet livet.

Sutherland Springs forbereder seg nå på å begrave ofrene. Normalt har det lille lokalsamfunnet rundt 15 begravelser i løpet av ett år, forteller Bertha Cardenas-Lomas, sjef for gravlunden, til The New York Times.

– Dette føles som et skremmende, knusende mareritt, bortsett fra at jeg på en eller annen måte er våken, sier Cardenas-Lomas.

FØRSTE BEGRAVES LØRDAG: Greg Zanis kjørte fra Chicago med bilen lastet med 26 kors – ett for hvert av ofrene i massakren. Lokalsamfunnet forbereder seg nå på å gravlegge flere personer enn de til vanlig gjør i løpet av ett år. Foto: Mark Ralston , AFP

De første begravelsene vil finne sted førstkommende lørdag, og det er det nylig pensjonerte ekteparet Richard Rodriguez (64) og Therese Rodriguez (66) som er de første av ofrene etter massakren som gravlegges.

Flere i lokalsamfunnet har nå startet innsamlinger til de mange begravelsene som skal finne sted i løpet av kort tid. Blant annet ønsker statsadvokaten å bevilge penger til et fond for ofrene, som kan være med på å dekke utgiftene til begravelsene.

Skoler hardt rammet

Mange skoler i området ble også hardt rammet av massakren. Der iblant Floresville videregående, som ligger 18 kilometer sørvest for Sutherland Springs. Her var to av de åtte barna som mistet livet i massakren elever, og skolen har også tre elever blant de skadede.

Onsdag kveld amerikansk tid ble det avholdt en minnestund ved skolen, hvor visepresident Mike Pence var til stede.

– Jeg har tatt det veldig hardt. Jeg prøver å la det synke inn. Det er veldig vanskelig å tenke at bestevennen din er borte, fortalte 17 år gamle Alison Gould, som ikke har orket å dra på skolen etter tapet av bestevenninnen Haley Kruger (16), til Reuters.

SKOLER RAMMET: Flere av skolene i og rundt Sutherland Springs er hardt rammet av tragedien. Onsdag kveld møttes elever ved Florresville videregående for å minnes ofrene. Skolen mistet to elever i masseskytingen. Foto: Scott Olson , AFP

– De første dagene var tøffe. Lærere, elever og rektor gråt, forteller assistent ved skolen, Jennifer Berrones.

Hun forteller om øyeblikket hun måtte forklare sin syv år gamle datter, som går i annenklasse ved skolen, at hennes klassevenninne Emily Garcia ikke kom til å komme tilbake.

– Først forsto ikke datteren min hva som hadde skjedd. Hun spurte meg om Emily sov, og jeg måtte fortelle henne at hun aldri kom til å våkne opp. Jeg fortalte henne at hun var i himmelen hos Gud, sier Berrones.

Den pensjonerte bonden Antonio Morales (79) forteller The New York Times at han pleier å gå i alle begravelsene som finner sted i Southern Springs. Avisen møter han på gravlunden, der 79-åringen holdt på med opprydningsarbeid.

Han forteller at begravelser er en anledning for det lille lokalsamfunnet til å komme sammen, og Morales mener de trenger å komme sammen nå mer enn noen gang.

– Det spiller ingen rolle om du er spansk, hvit eller hva som helst. Hvis du er fra rundt her, kommer vi alle sammen.