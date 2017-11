Joann (30) døde i kirkemassakren – Ofret livet da hun prøvde å redde barna

Joann Ward gjorde alt hun kunne for å beskytte de fire barna sine fra kuleregnet i massakren i Texas, forteller søsteren, og datteren som overlevde.

Joann Ward var i baptistkirken i tettstedet Southerland Springs i Texas, sammen med sine tre døtre Rihanna (9), Emily (7) og Brooke (5), og sin stesønn Ryland (5) søndag. Mannen Hennes Cris lå hjemme og sov etter å ha hatt en nattevakt på jobb.

Så kom en svartkledd Devin Patrick Kelley (26) inn i kirken. Han fyrte av minst 450 skudd. Ward og barna havnet midt i kaoset.

Ward-familien har senere bekreftet til Dallas Morning News at Joan, Emily og Brooke omkom i massakren. Ryland klamrer seg til livet etter å ha blitt skutt flere ganger i den lille kroppen. Rihanna (9) gjemte seg, og overlevde.

Søsteren: Hun ofret sitt eget liv for dem

Flere amerikanske aviser omtaler Joann som en helt, som utviste styrke og kraftig morskjærlighet. Dette gjør de på grunn av det den eldste datteren Rihanna (9), som ble streifet av kulene men er uskadet, skal ha fortalt om hva som skjedde i kirken den dagen.

En venn av Ward-familien, Vonda Smith, skriver på Facebook at Rihanna fortalte dette om hva hun opplevde

BROOKE: Joanns datter Brooke (5) ble drept i kirken søndag. Foto: Privat

«Jeg ble ikke skutt fordi jeg gjemte meg, og mamma dekket over Emily, Ryland og Brooke».

– Hun ga opp sitt eget liv mens hun prøvde å beskytte dem, sa Mandi Lookingbill, søsteren til Joann, til The Boston Herald.

– Hun ville gjøre hva som helst for barna sine. Hva som helst. Til og med ofre sitt eget liv for dem, slik hun gjorde, fortsatte hun.

Ifølge The New York Post, døde Joann etter skadene hun fikk da hun forsøkte å beskyttet barna fra kuleregnet med kroppen sin. The Daily Mail skriver at Brooke omkom i kirken, mens Joann og Emily døde av skadene på sykehuset. Ryland ble hardt skadet etter å ha blitt truffet av fire kuler, og har blitt operert på sykehuset.

Faren er knust

Michael Ward, broren til Cris som er barnas far, bor like i nærheten av kirken med sin kone Leslie. Da de hørte at det ble avfyrt skudd, skyndte de seg bort til kirken for å se hva som foregikk.

– Jeg fant nevøen min foran i kirken, i smerter. Det var ille. Det var døde kropper overalt. Det var ikke det jeg ville se, men akkurat da, så tenkte jeg ikke på det. Jeg tenkte bare på å finne familien min, fortalte hun til Dallas Morning News.

EMILY: Emily (7) døde etter skadene hun ble påført under skytingen i Texas-kirken. Foto: Privat

Michael bar nevøen Ryland ut av kirken i armene sine. Så ble han fraktet til sykehuset for å opereres.

– De har kuttet ham helt opp, på grunn av skuddskadene, sa en tårevåt Michael til avisen.

Da Michael og Leslie fikk formidlet hva som hadde skjedd til Chris, kom han løpende bort til kirken, barføtt. Mens detaljene rundt hva som hadde skjedd fortsatt var uklare, sirkulerte det på nett at det var Chris som var gjerningsmannen, skriver blant annet Buzzfeed.

Michael fortalte Dallas Morning News at broren hans ikke var sint for dette, og at han var for opptatt med å sørge over familien sin til å bry seg om det.

Et ikke navngitt familiemedlem forteller en dag senere til The Washington Post om hvordan det gikk med Chris:

– Han holder ut. Han er såret.

Resten av familien har satt i gang en innsamlingsaksjon via GoFundMe, slik at de kan få råd til den medisinske hjelpen Ryland trenger, og finansiere begravelsene.