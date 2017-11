Michael Kelley, faren til mannen som forårsaket blodbadet i en kirke i Texas søndag, kommer nå med sin første uttalelse.

– Vi er i sorg, vår familie sørger, sier Michael Kelley, faren til 26-årige mannen Devin Kelley som søndag tok livet av 26 mennesker, inkludert et ufødt barn, i en kirke i Sutherland Springs i Texas søndag, til ABC News.

Michel Kelley ga uttalelsen fra sitt hjem i New Braunfels, rundt fem mil utenfor tettstedet med rundt 400 innbyggere der skytingen fant sted.

Massakren i det lille lokalsamfunnet omtales som den verste i delstatens historie. Kledd i skuddsikker vest startet Kelley skytingen utenfor kirken. Deretter gikk han inn i kirken og skal metodisk ha beveget seg mellom benkene, mens han regelrett henrettet både voksne og barn som deltok på søndagsmessen i baptistkirken.

– Jeg vil ikke at livene våre, og våre barnebarns liv, skal bli ødelagt av dette media-sirkuset, fortalte Michael Kelley, og la til at familien ikke hadde noen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

FAMILIEKONFLIKT: 26-årige Devin Kelley drepte søndag 26 mennesker i en kirke i Texas. Angrepet skal bunne i en familiekonflikt. Foto: , AP

Devin Kelley døde søndag i sin egen bil utenfor Sutherland Springs, av det myndighetene mener er selvpåførte skudd. Dette er imidlertid ikke bekreftet.

Angrepet skjedde rundt klokken 11.20 lokal tid, noe som tilsvarer rundt klokken 19.20 søndag kveld norsk tid.

Et opptak gjort av kirkens eget kamera viser at massedrapsmannen skjøt mot kirkegjengerne i syv minutter, og han skal kun ha stoppet for å lade riflen. Våpenet skal ha hatt magasiner med en kapasitet til mer enn 400 runder med ammunisjon, skriver The New York Times.

På en pressekonferanse mandag opplyste myndighetene i Texas at de ikke mener det ligger er motiv knyttet til rase eller religion bak angrepet. De mener det skal dreie seg om en familiær konflikt mellom gjerningsmannen og andre medlemmer i familien, der iblant hans svigermor, som skal ha mottatt truende tekstmeldinger fra Kelley.

Svigermoren var ikke til stede på søndagsmessen, men bestemoren til massedrapsmannens kone er blant de omkomne.

Ofrene i angrepet er i alderen 18 måneder til 77 år, og i tillegg regnes et ufødt barn i åttende svangerskapsmåned som ett av masseskytingens 26 offer.