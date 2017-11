Etterforskere kommer ikke inn på Texas-skytterens telefon

SUTHERLAND SPRINGS (VG) Telefonen til den mistenkte gjerningsmannen bak kirkemassakren i Texas er sendt til analyse, men myndighetene har så langt ikke klart å åpne den.

– På dette tidspunktet er vi dessverre ikke i stand til å få tilgang til telefonen. Vi jobber veldig hardt med det, sier Christopher Coms, representant for FBI på en pressekonferanse i Sutherland Springs tirsdag kveld.

Analytikere i FBI mottok telefonen mandag kveld. Combs ville ikke kommentere hva slags telefon det dreier seg om.

– Jeg vil ikke si hvilken telefon det er, sier FBI-representanten.

Var sint på svigermor



To døgn etter skytemassakren i den lille byen pågår altså etterforskningen for fullt. Et av spørsmålene politiet må forsøke å finne svar på, er gjerningsmannens motiv bak angrepet, som krevde 26 menneskeliv.

Talsmann Freeman Martin for sikkerhetsmyndighetene i Texas opplyste på pressekonferansen at alle de drepte nå er identifisert, men myndighetene avventer enda å gå ut med deres identiteter. En rekke ofre er imidlertid navngitt allerede.

Martin gjentok tirsdag at det ikke er noe som tyder på at en politisk eller religiøs overbevisning ligger bak masseskytingen.

Mandag sa han at den mistenkte gjerningsmannen Devin Kelley (26) hadde en situasjon på hjemmebane og var sint på sin svigermor. Han hadde også sendt truende meldinger til svigermoren, som brukte å gå i kirken som ble angrepet.

Martin bekrefter tirsdag at svigermoren ikke var til stede i kirken under angrepet.

Så langt tyder alt på at gjerningsmannen utførte angrepet alene.

– Vi har ingen informasjon om at andre var involvert i denne forbrytelsen.

Gir teddybjørner til barn



Politiet og FBI har enda ikke gjort seg ferdige på åstedet. Bak politisperringene som fremdeles er satt opp, har folk lagt ned blomster.

Røde og hvite roser minnes de 26 som brutalt ble slaktet inne i kirken i bakgrunnen. Et Texas-flagg vaier i solsteken, og en brun og en hvit teddybjørn har også blitt lagt ned.

BLOMSTER: De drepte minnes med blomster. Kirken der masseskytingen skjedde kan sees i bakgrunnen. Foto: Jostein Matre, VG



Like over gaten står et helt bord med teddybjørner. Donna Whitman startet opp støttegruppen «Homocide Survivors Support Group» etter at hennes bror ble drept for mange år siden. Nå har hun reist i flere timer for å gi sin støtte til den lille byen Sutherland Springs, som er preget av en intens sorg.



– Jeg har tatt med meg teddybjørnene for å gi til barna, slik at de kan ha noe å kose med. Bamser kan være en viktig del av helbredelsesprosessen. De kan bli din beste venn i tider som dette. Du kan snakke med dem, gråte med dem, klemme dem, bli sinte på dem og kaste dem. Og etterpå kan du alltid plukke dem opp igjen og starte på nytt, sier Whitman til VG.



Hun er opptatt av at folk må ha lov til å gråte og sørge.



– Mange tror det er et tegn på svakhet å gråte. Det er det ikke. Det er noe av det mest helbredende du kan gjøre i slike situasjoner, sier kvinnen, som altså selv har erfaring med nettopp det.