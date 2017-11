Dette vet vi om kirkemassakren i Texas

USA er rammet av nok en dødelig masseskyting. Dette vet vi om angrepet så langt.

• En gjerningsperson åpnet ild midt under den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken i Texas. Kirken ligger i Sutherland Springs, 48 kilometer sydøst for San Antonio.

• Angrepet skjedde rundt klokken 11.20 lokal tid, som tilsvarer 19.20 norsk tid søndag kveld.

• Lokale myndigheter bekrefter at 26 personer er drept, og utelukker ikke at antallet vil stige. 23 av ofrene ble funnet drept inne i kirken, mens to ble funnet utenfor. En person døde senere på sykehus.

• Blant de drepte er 14 år gamle Annabelle, den yngste datteren til menighetens pastor. Ofrene er i alderen 5 til 72 år. I tillegg behandles minst 20 sårede ved ulike sykehus.

Grafikk: , Tom Byermoen, VG

• Ikledd svarte klær og en skuddsikker vest, åpnet gjerningsmannen ild idet han krysset gaten til kirken. Deretter gikk han inn i kirken, der han fortsatte å fyre løs. En lokal innbygger lyktes imidlertid med å avvæpne gjerningsmannen, som deretter flyktet i bil.

• Den lokale innbyggeren kjørte, sammen med en annen sivil person, etter gjerningsmannen.

• Gjerningsmannen ble senere funnet død i sin egen bil utenfor Sutherland Springs. Det er uklart om han tok sitt eget liv, eller om han ble skutt av den ene innbyggeren, som fulgte etter.

• Politiet har ikke gått ut med navnet på gjerningspersonen, men flere amerikanske medier, deriblant New York Times, AP og NBC News, har snakket med politikilder som navngir ham som Devin Kelley (26).

• Ifølge amerikanske medier, blant dem CBS , hadde Devin Kelley tjenestegjort i det amerikanske flyvåpenet. Etter to år ved en flybase i New Mexico fant en militær domstol ham skyldig i å ha mishandlet kona og parets barn, og han ble dømt til fengsel i et år. I 2014 ble han kastet ut av forsvaret, skriver NTB.

Les mer: Dette vet vi om den antatte gjerningsmannen

• USAs president Donald Trump er på reise i Asia, men han sa på en pressekonferanse at de forleøpige rapportene viser at den antatte gjerningsmannen hadde psykiske lidelser. Presidenten avviser i imildertid at våpenreglene i landet var av betydning for hendelsen.