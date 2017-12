Flere søksmål mot Apple etter innrømmelse om å gjøre iPhone tregere

Det er ikke bare du som innbiller deg det; iPhonen din blir faktisk tregere etter oppdatering, innrømmer Apple. Nå står de ovenfor en rekke søksmål.

Forrige uke ble det kjent at Apple bevisst har satt ned eldre iPhone-modellers yteevne. Det amerikanske teknologiselskapet har blant annet gjort telefonene tregere gjennom oppdateringer av gamle modeller.

Etter innrømmelsen har det haglet inn en rekke søksmål, melder The New York Post.

Først ut var et gruppesøksmål levert av Stefan Bogdanovich og Dakota Speas som hevder de har hatt «forstyrrelser i sin iPhone-bruk som følge av den forsettlige nedsatte yteevnen til telefonen».

Ifølge Apple er problemet til iPhone at litiumionbatteriene slites ut, noe som blant annet fører til at telefonen skrur seg av ved lav batteriprosent eller under veldig kaldt eller varmt vær. Derfor setter de ned yteevnen for å unngå at den plutselig skal slå seg av.

Dette skal gjelde modellene iPhone 6, 6 plus, 6S, 6S Plus og SE, samt 7 og 7 plus.

Nå er det kommet åtte søksmål mot teknologigiganten, ifølge New York Post. Saksøkerne hevder at Apple skal ha svindlet iPhone-brukere ved å gjøre enhetene tregere uten forvarsel, som kan ha ført til at flere feilaktige forsøk på å fikse problemet.

Søksmålene problematiserer at flere iPhone-brukere har gått til anskaffelse av en ny modell, når den egentlige årsaken er svakt batteri som kan bli erstattet med en liten andel av kostnadene.

– Istedenfor å fikse feilen til batteriene ved å tilby nye, gratis batterier til alle iPhonene som er berørt, prøvde Apple å skjule defekten, står det i en av søksmålene.

