Varsler frigjøring av Raqqa fra IS

I det som en gang var IS sin beryktede hovedstad, skal nå kun 300 omringede jihadister være igjen.

Etter en rundt fire måneder lang offensiv fra den kurdiske militsen Syrian Democratic Forces (SDF), har terrorgruppen Den islamske staten (IS) mistet kontroll over store deler av byen.

Ifølge SDF selv har de nå erobret rundt 85 prosent av byen.

De rundt 300 gjenværende IS-krigerne, ifølge The Guardian, er omringet av fiendtlige styrker på alle kanter. Og nå i kveld planlegger USA-støttede SDF et siste avgjørende angrep mot dem.

– Frigjør Raqqa i løpet av dager



Jihan Sheikh Ahmed, en talsmann for SDF, sier søndag at de regner med å kunngjøre en fullstendig erobring av Raqqa i løpet av de neste dagene.

Det vil i så fall føye seg inn i den siste tidens mange nederlag for IS. Deres største by i Irak, Mosul, ble frigjort i juli og den siste uken har kurdiske styrker frigjort Hawija i Irak, en by regnet som IS sin siste i landet.

I tilfellet Hawija valgte også rundt 1000 IS-jihadister å overgi seg, ifølge The New York Times – noe som var i sterk kontrast til i slaget om Mosul der de daglig valgte martyrdøden i møtet med irakiske styrker.

FEIRET: Dette bildet er tatt 29. juni 2014, dagen da IS erklærte sitt kalifat og gjorde Raqqa til sin hovedstad. Foto: Stringer , Reuters

IS-kontrollert i over tre år



Etter at den syriske revolusjonen startet i 2011 og utviklet seg til en borgerkrig i løpet av 2012, har Raqqa vært gjennom en voldsom reise.

I mars 2013 falt byen med rundt 200.000 innbyggere først i hendene til en koalisjon av opprørsgrupper, blant dem Jabhat al-Nusra, al-Qaidas filial i Syria.

I de påfølgende månedene brøt det ut en konflikt mellom al-Nusra og det som da var en ny gruppe på den syriske slagmarken: Den islamske staten i Irak og Syria (ISIS).

En stor del av al-Nusra-jihadistene valgte side med ISIS, og da januar 2014 kom var Raqqa helt under sistnevntes kontroll.

Et halvt år senere, i juni 2014, erklærte ISIS et kalifat, endret navn til Den islamske staten (IS) og gjorde Raqqa til sitt hovedsete.

Symbol



Siden har Raqqa delvis vært symbolet på IS sin fremgang og tilsynelatende uovervinnelighet, men også på deres grusomme behandling av sivilbefolkningen med offentlige henrettelser, herunder korsfestelser, og avstraffelser.

Byen ble også primærdestinasjonen for tusenvis av fremmedkrigere fra Europa, men også kvinner, som ønsket å slutte seg til kampen for kalifatet IS hadde erklært.

Fra Norge har rundt 90 reist til Syria. Foruten noen av de aller første som reiste, har målet vært IS for de aller fleste. Disse har også med all sannsynlighet også vært innom eller bodd i Raqqa.

Langvarig gjenoppbygging



Etter det nå fire måneder lange slaget om Raqqa og etter flere år med bomber fra syriske, amerikanske, franske og russiske jagerfly og droner er store deler av byen og dens infrastruktur fullstendig ødelagt.

Ifølge et nyopprettet sivilt råd for Raqqa, mangler byen både vanntilførsel og elektrisitet. I tillegg er bruer og veier rasert, melder Reuters.

Å bygge opp igjen byen vil ta flere år og samtidig kompliseres av den politiske konteksten:

Det er USA-støttede kurdere som nå leder an i kampen for frigjøringen av byen, samtidig som den regionale stormakten Tyrkia vil at kurderne skal ha så lite innflytelse som mulig.

Videre er den Iran-støttede diktatoren Bashar al-Assad i ferd med å feste grepet om store deler av Syria for øvrig.