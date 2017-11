Syria-krigen: Slik er beleiringen i «lidelsenes episenter»

Mens flere familier, ifølge FN, spiser søppel for å overleve, fortsetter bombeangrepene mot en av Syrias siste beleirede områder. En innbygger forteller her om livet i Øst-Ghouta.

Mandag morgen skrudde 24-åringen Firas Abdullah på et kamera hjemme på rommet sitt, i den beleirede bydelen Douma i Øst-Ghouta, utenfor Damaskus. Han ønsket å fortelle om hva som hadde skjedd de siste 24 timene.

Rundt ham er befolkningen alvorlig rammet av humanitær krise og mange sulter på grunn av flere års beleiring. FN mener 350.000 mennesker i området har behov for umiddelbar hjelp. FNs spesialutsending Jan Egeland kaller området «lidelsenes episenter».

– God morgen, alle sammen, sier Firas foran kameraet, som om han er en nyhetsoppleser.

– Angrepene fortetter mot Øst-Ghouta, og her er de siste nyhetene, fortsetter han.

OVERLEVDE: En skadet gutt gråter på et midlertidig sykehus i Douma, på søndag. Gutten skal ha blitt skadet i et luftangrep utført av den syriske regjeringen. Foto: Bassam Khabieh , Reuters

Det han så forteller er brutalt, men for ham føles det vanlig:

«Assads krigsfly har utført to massakre i dag (søndag): Den første var i landsbyen El Mesraba der et angrep mot lokale butikker fylt med mennesker, drepte 16, tre av dem var barn. Det andre var i Madira by, der fire angrep mot et nabolag drepte syv sivile.»

Han fortsetter, før han avslutter:

«Dette var oppsummeringen av en dag, som var lik hundrevis av tidligere dager.»

Hendelsene som beskrives er også uavhengig bekreftet av en rekke andre nyhetskilder. Bilder av døde og skadede fra angrepene er publisert hos Reuters, AP og AFP.

Se Firas' egne videobilder:

Informasjonsaktivisten Firas Abdullah har valgt å bli igjen der han vokste opp.

Hjemstedet hans er beleiret og omringet av det som ser ut til å bli den vinnende parten i Syria-krigen: Assad-regimet.

Syrias regjeringshær, som har beleiret området siden 2012, blir daglig sterkere etter seks år med krig: På bakken er de avgjørende støttet av iranske styrker og den libanesiske militsgruppen Hizbollah. I luften får regimet hjelp til å bombe av Russland. Områdene de opposisjonelle opprørerne kontrollerer blir mindre og mindre.

Det er et slikt nabolag Firas Abdullah bor i. Internasjonale journalister har ikke adgang til området, så VG snakker med ham via lydmeldinger, telefon og tekstmeldinger.

BELEIRING: Øst-Ghouta er et forstadsområdet til Syrias hovedstad Damaskus, og har vært beleiret siden 2012. Området, som er grønt, er kontrollert av opprørere, mens det røde er kontrolert av Bashar al-Assads stryker. Foto: Liveumap

Om å overleve dagen

Onsdag i forrige uke rapporterte Verdens matvareprogram at familiene som lever under beleiringen i flere perioder ber barna sine kun spise annenhver dag. Det skal også være så lite mat at flere tyr til å spise søppel og dyrefor for å fylle magen.

På skolene er det også flere tilfeller av barn og lærere som har besvimt som følge av matmangel.

– Jeg og familien min lever fra dag til dag. Vi vet ikke alltid om vi skal våkne opp den neste dagen, på grunn av bombingen, eller om vi kommer oss gjennom dagen. Mennesker her bruker hva som helst ved siden av seg på gaten, for å gjemme seg når bombingen starter, sier Firas.

Firas forteller at mange familier kun har ett måltid om dagen, og at dietten avgjøres av hva de kan få tak i på markedet den dagen.

– En kilo sukker koster nå 16.000 syriske pund (250 kroner), sier han.

DÅRLIGE SYKEHUS: Skadede behandles etter bombeangrep i Douma og Mesraba på mandag denne uken. Omlag 20 mennesker skal ha blitt drept i mandagens angrep i Øst-Ghouta. Foto: EPA/MOHAMMED BADRA

Enighet om våpenhvile

FN har forsøkt å gjenoppta fredssamtaler mellom Assad-regjeringen og den syriske opposisjonen i Genève tirsdag.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura har uttrykt håp om at den åttende runden med FN-støttede fredssamtaler kan resultere i reelle forhandlinger for første gang.

Tirsdag ettermiddag kom nyheten om at Syrias regjering går med på våpenhvile i Øst-Ghouta. Om avtalen blir fulgt opp, gjenstår å se.

Gutten døde foran ham

Deler av intervjuet med Firas Abdullah skulle egentlig gjennomføres mandag formiddag, men den unge syreren kunne ikke nås.

Da VG igjen fikk tak i ham, mandag ettermiddag, sendte han bilder tatt bare timer tidligere som viste hvorfor han var opptatt. Et lokalt matmarked var truffet. Flere sivile skal ha blitt drept.

– Bildene jeg tar med kameraet mitt kan slettes fra minnekortet, men ikke fra mitt eget minne. Dette er mitt eget folk, og jeg ser dem bli drept foran meg, sier han.

Et av bildene viste et dødt barn, en gutt:

– Jeg kjente på ansiktet hans og huden hans var fortsatt varm. Han døde bare minutter tidligere.

Guttens navn var Mahmoud.

