Røde Kors fikk endelig slippe inn i opprørskontrollert område i Syria: – Et helvete på jord

Her bæres et sykt barn ut av Øst-Ghouta i Syria. Sammen med 15 andre pasienter er jenta evakuert fra området der sivilbefolkningen lever under grusomme forhold.

Fredag slapp Røde Kors og Syriske Røde Halvmåne inn i Øst-Ghoutha for første gang siden den 12. november. Den lille jenta kledd i rosa ble sammen med 15 andre pasienter og deres familier evakuert fra området som generalsekretær Bernt Apeland i Norges Røde Kors beskriver som «et helvete på jord».

– Problemet er at vi mangler tilgang på området. Det lille vi har fått komme inn med, og de få menneskene vi har fått mulighet til å evakuere, har bare vært en dråpe i havet, sier han.

For selv om IS' siste bastioner er nedkjempet i Irak og Syria, lider befolkningen kraftig under kampene som pågår mellom president Bashar al-Assads regjeringsstyrker og opprørerne som startet Syrias arabiske vår i 2011. Der har situasjonen ikke blitt bedre, men heller mer kritisk, ifølge Røde Kors.

VINKER: En syrisk hjelpearbeider vinker til et barn i en ambulanse, som blir hjulpet ut av Øst-Ghouta. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP

Får ikke tilgang til å hjelpe

Krigen i Syria * Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd. * Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig. * En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre. * Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

Opprørskontrollerte Øst-Ghouta har vært beleiret av Assads regjeringsstyrker siden 2012. I området bor det totalt rundt 400 000 mennesker, som er fanget i konflikten mellom de syriske regjeringsstyrker og opprørerne.

Sivilbefolkningen mangler tilgang på så godt som alt: De sulter, mangler vann, kronisk syke får ikke medisiner, og akutt syke får ikke behandling.

– I løpet av det siste året har vi, sammen med FN, fått mulighet til å komme svært få ganger. Hver gang har det vært med alt for lite. Underernæring og feilernæring er veldig omfattende. Dette er et lite helvete på jord, sier Apeland.

– Bryter med folkeretten

Da Røde Kors sist gang fikk tilgang på området i starten av november, var det enda tre måneder siden forrige gang de hadde fått det. Syriske myndigheter bestemmer hvem som kan slippe inn og ut.

MEDISINSK HJELP: Disse barna får endelig den medisinske hjelpen de så sårt har trengt. De evakueres sammen med sin mor. Foto: Bassam Khabieh , Reuters

– Tilgang på Øst-Ghouta er det syriske myndigheter som kan gi. Det er de som kontrollerer checkpointene, så man vil alltid være avhengig av dem, sier Apeland.

Han mener det er ytterst nødvendig at alle partene i konflikten presses slik at det blir mulig å nå fram med humanitær hjelp i regelmessige intervaller.

– Det bryter med krigens folkerett at at sivilbefolkningen utsettes for lidelse på denne måten. Det betyr at alle som har en mulighet til å presse fram løsninger, også Norge, må gjøre det.

Robert Mardini, direktør i internasjonale Røde Kors, advarte også i et intervju med BBC mot å bruke syke og skadde som brikker i forhandlingen mellom de ulike partene involvert i konflikten. Han kaller det «uakseptabelt».

BELEIRET: Øst-Ghouta er et forstadsområdet til Syrias hovedstad Damaskus, og har vært beleiret siden 2012. Området som er grønt er kontrollert av opprørere, mens det røde er kontrolert av Bashar al-Assads stryker. Foto: LIVEUMAP

– Barn må spise søppel

Syrias regjeringshær blir daglig sterkere etter seks år med krig: På bakken er de avgjørende støttet av iranske styrker og den libanesiske militsgruppen Hizbollah. I luften får regimet hjelp til å bombe av Russland. Områdene de opposisjonelle opprørerne kontrollerer blir mindre og mindre.

Kampene blusset igjen opp den 14. november, før det ble inngått en våpenhvile den 28. november.

– Da IS ble nedkjempet forsvant mye av fokuset på situasjonen for de sivile i Syria. Det er mange områder som har vært beleiret av regjeringen som nå er tilgjengelige. Øst-Ghouta er ikke et av dem, og det er definitivt det største og det verste, sier Apeland.

Selv om Øst-Ghouta har blitt erklært en «de-eskaleringssone» av Russland og Iran, regjeringens støttespillere, og Tyrkia, som støtter opposisjonen, har ikke situasjonen blitt forbedret, mener Apeland. Snarere har det sett enda mer mørkt ut i 2017.

– Så langt ser vi ingen forbedring av den humanitære situasjonen – den blir bare verre og verre. Nyfødte babyer har dødd av underernæring, og de som bor der har ikke fått tilgang på helsehjelp. Unicef har rapportert at barn har måttet spise søppel for å overleve.