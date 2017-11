Over 50 sivile skal være drept i nye flyangrep i Syria

Minst 55 sivile, blant dem 19 barn, er drept i russiske og syriske luftangrep i Syria, ifølge aktivister.

Bombingen skjer to dager før FNs planlagte fredsmøte.

Mange av ofrene ble drept i såkalte nedtrappingssoner, områder som egentlig skal skånes i henhold til en avtale mellom det syriske regimets allierte Russland og Iran og opposisjonens støttespiller Tyrkia.

Russiske fly bombet søndag morgen den IS-kontrollerte landsbyen Al-Shafah, som ligger på østbredden av elva Eufrat, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Ifølge eksilgruppa ble 34 mennesker drept i flyangrepene, blant dem 15 barn.

Samme dag gikk Bashar al-Assads fly på vingene og bombet forsteder i Øst-Ghouta utenfor Syrias hovedstad Damaskus. Befolkningen her er rammet av en alvorlig humanitær krise og mange sulter etter flere år med beleiring.

BLODIG: En syrisk mann får medisinsk behandling på et midlertidig sykehus etter et luftangrep i Douma i den østlige Ghouta-regionen i Syria 26.november. Foto: Hamza Al-ajweh , AFP

Stigende dødstall

Ifølge SOHR gjennomførte det syriske regimet søndag en mengde luft- og artilleriangrep mot området, på tross av at det ligger i en såkalt nedtrappingssone. 21 sivile ble drept i luftangrepene i distriktene Mesraba og Madira, mens to andre sivile ble drept i artilleriangrep mot småbyen Douma, opplyser eksilgruppa. Blant de drepte var fire barn.

– Dødstallet kan komme til å stige ytterligere, ettersom tilstanden for mange av de sårede er alvorlig, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

Den lokale aktivistgruppa Ghouta Media Center opplyste tidligere søndag at minst 22 sivile ble drept. Over 100 mennesker er drept i regimets bombardement av Øst-Ghouta har de siste to ukene, ifølge SOHR.

MANGE DREPT: En syrisk mann står ved siden av lik som er svøpt i hvite klede på et midlertidig likhus etter et luftangrep i Douma i den østlige Ghouta-regionen i Syria 26.november. Foto: Amer Almohibany , AFP

Tusenvis av barn sulter

Samtidig har opprørere, som fortsatt kontrollerer området, beskutt hovedstadsområdet og drept et ukjent antall mennesker.

Hjelpeorganisasjoner har svært begrenset tilgang til Øst-Ghouta, og FN har omtalt regionen som «lidelsens sentrum» i krigen i Syria.

Forholdene i området er svært vanskelige. FNs barnefond (UNICEF) har opplyst at tusenvis av barn sulter i Øst-Ghouta og betegnet situasjonen for 1.500 av dem som kritisk.

Ifølge FN har rundt 350.000 mennesker behov for umiddelbar hjelp i Øst-Ghouta. Lokalbefolkningen mangler mat og medisin som følge av at regimet har beleiret området siden 2013. Det gjør det også vanskelig å evakuere syke og sårede.

VONDT: En skadet gutt gråter på et sykehus i Douma, i den østlige Ghouta-regionen i Syria, etter et luftangrep mot byen Mesraba 26.november. Foto: Bassam Khabieh , Reuters

Fredssamtaler

FN skal etter planen gjenoppta fredssamtaler mellom Assad-regjeringen og den syriske opposisjonen i Genève tirsdag. Opposisjonen kunngjorde i helgen at de sender en samlet delegasjon og sier de første gang vil forhandle uten å stille betingelser på forhånd.

Damaskus har ennå ikke utnevnt noen delegasjon til samtalene.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura har uttrykt håp om at den åttende runden med FN-støttede fredssamtaler kan resultere i reelle forhandlinger for første gang.

INGEN SKÅNET: Et skadet spedbarn ligger på en sykehus i Douma, etter et luftangrep mot Mesraba i syriske Øst-Ghouta 26.november. Foto: Bassam Khabieh , Reuters

IS-landsby

I Deir al-Zor-provinsen øst i Syria ble den ytterliggående islamistgruppa IS for få uker siden drevet ut av provinshovedstaden med samme navn. IS-krigere skal nå ha flyktet til ørkenområder og små landsbyer i provinsen. En av landsbyene er ifølge SOHR al-Shafah, der 34 sivile ble drept i antatt russiske luftangrep søndag.

SOHR får sin informasjon fra et kildenettverk inne i Syria. Gruppas vurdering av om luftangrep er utført av fly fra Russland, Syria eller den USA-ledede koalisjonen, er basert på flytype, sted, flymønster og hva slags ammunisjon som brukes.