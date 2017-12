Møt den beleirede fotografen som fortsetter å vise verden det han ser

Hver morgen står han opp for å fotografere lemlestede eller drepte naboer og medborgere. Her er 24-åringen som viser verden den blodige beleiringen av Øst-Ghouta i Syria.

Den siste måneden har det strømmet svært brutale bilder ut av et lite beleiret forstadsområdet utenfor Syrias hovedstad Damaskus.

I teksten til de mange hundre bildene fra Øst-Ghouta står det ofte:

«Foto: Abdulmonam Eassa/AFP»

Hvem er han?

OVERLEVDE: Barn venter på behandling på et sykehus etter at de ble skadet i et angrep mot opprørskontrollerte Arbin i Øst-Ghouta, 24 juli i år. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP

– Jeg har mistet gode venner og flere familiemedlemmer i bombeangrepene, sier 24-åringen Abdulmonam Eassa til VG i ett av flere intervjuer gjort med ham denne uken.

Journalister har ikke tilgang til den beleirede forstaden, så intervjuene er gjort via internett og chat-apper.

Eassa startet å ta bilder i 2013, fordi det ikke fantes journalister eller profesjonelle senior-fotografer i Øst-Ghouta. Det var enten for farlig, eller for vanskelig å ta seg inn til Eassas hjemsted.

– Jeg ville vise virkeligheten fra de beleirede områdene, fordi jeg mente at verden måtte vite hva som skjedde her, sier han.

VENNER SOM DØDE: Bildet til venstre:Mannen i briller til venstre het Tahir Flitane , og han ble drept for tre år siden. Abdulmonam Eassa er til høyre i bildet. Bildet til høyre: Khalid Alomare (med caps) ble drept i et flyangrep i fjor. Foto: Privat

Stoppet studiene

Øst-Ghouta har de siste fire årene vært under beleiring av regjeringsstyrker. Torsdag advarte Jan Egeland, som leder FNs humanitære innsatsgruppe for Syria, om at hundretusenvis av sivile begynner å gå tomme for mat.

Det er estimert at det bor om lag 400.000 mennesker i det beleirede området. Ifølge FN står hundretusenvis av mennesker i fare for å dø om de ikke blir evakuert for akutt medisinsk behandling.

Fram til 2013 studerte Eassa på en videregående skole, han skulle snart på universitetet, men det var ikke mulig å fortsette studiene på grunn av krigen. Han klarte dessuten ikke å komme seg ut av hans beleirede bydel.

– Å begynne en universitetsutdannelse var ikke mulig, når det var så mange flyangrep og så mange døde rundt meg, sier han.

SØNNEN DREPT: En far tar farvel med sin søn etter et flyangrep i landsbyen Arbin i Øst-Ghouta denne uken. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP

Trenger psykologisk pause

Etter to år som amatørfotograf, tok det anerkjente franske nyhetsbyrået AFP kontakt og gjorde han til deres frilansfotograf i området. Han begynte derfor å strukturere arbeidet for å dokumentere konflikten rundt seg.

– Noen dager klarer jeg ikke gå ut av huset mitt. Jeg våkner tidlig, og blir bare sittende stille. Av og til trenger jeg en psykologisk pause, sier Eassa.

– Klarer du noen ganger å ha gode øyeblikk?

– Hvis jeg holder meg inne med vennene mine og vi forsøker å ha det morsomt. Vi ser på serier som Game of Thrones eller Vikings. Av og til spiller vi TV-spill.

I GHOUTA: Abdulmonam Eassa sammen med barn i Øst-Ghouta. Foto: Privat

Frykten er borte

Tidligere denne uken sa FNs Syria-utsending Staffan de Mistura at Russland har foreslått og den syriske regjeringen har godtatt en våpenhvile i Øst-Ghouta. Men angrepene mot de beleirede områdene nær hovedstaden har fortsatt, uten stans.

– Hva vil skje fremover i Øst-Ghouta?

– Jeg vet ikke hva som skjer til slutt. Det jeg vet er at denne situasjonen ikke kan fortsette. Krigen må stoppe, sier Eassa.

– Er du redd for å dø?

– Nei, jeg er ikke redd. Jeg har sett så mye død at frykten er borte.

– Jeg vil bare se Syria komme ut av krigen, jeg vil se Syria så fint som landet en gang var.

Se flere bilder tatt av Eassa under:

HJEMME: En mann sitter i sitt ødelagte hjem, den 25 juli, etter et bombeangrep natten før i Arbin i Øst-Ghouta. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP

OPPRØRERE: Syriske opprørere fra Faylaq al-Rahman-brigaden bærer våpen i Ain Tarma i Øst-Ghouta i juli i år. Øst-Ghouta er fortsatt kontrollert av opprørere som kjemper mot Assad-regimet. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP

FØLGES VEKK: En mann og ei jente tar seg vekk fra et område som ble bombet landsbyen Hamouira i Øst-Ghouta i april 2017. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP

ANGRIPER FRA LUFTEN: Et syrisk bombefly, Sukhoi Su-22 flies, flyr over Arbin, Østghouta den 23. nomvember. Foto: Abdulmonam Eassa , AFP