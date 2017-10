Barn sulter i syriske Øst-Ghouta: Sahar (1 mnd.) døde

Barn og voksne er rammet av underernæring i beleirede Øst-Ghouta utenfor Syrias hovedstad. For Sahar Dofdaa endte livet etter bare 34 dager.

Den lille jenta ble behandlet for underernæring på en klinikk i byen Hamouriyah i området Øst-Ghouta. Sahar Dofdaa veide knappe to kilo. Ribbeina hennes er synlige på bildene som nyhetsbyrået AFP tok av henne lørdag.

Et videoopptak av babyen skal vise at hun prøver å gråte, men er for svak til å få ut noe særlig lyd. Ved siden av sitter moren hennes og gråter, heter det i en AFP-artikkel gjengitt av Daily Mail. Moren er også underernært og kroppen hennes var ikke i stand til å produsere brystmelk for barnet.

Søndag døde den lille jenta, bare 34 dager gammel.

Foreldrene, som ikke hadde noen andre barn, tok med jenta til den nærliggende byen Kafr Batna for å begrave henne der.

SYK OG SVAK: Vekten viste at Sahar Dofdaar veide like i underkant av to kilo. Foto: Amer Almohibany , AFP

UNICEF: 1100 barn akutt underernærte

Ifølge FNs barnefond UNICEF er over 1100 barn i Øst-Ghouta rammet av akutt underernæring. Organisasjonen baserer tallet på undersøkelser gjort de siste tre månedene.

Ytterligere 1500 barn står i fare for å bli underernærte, opplyser talsperson Monica Awad i UNICEF.

– I løpet av den siste måneden har det vært to dødsfall blant spedbarn, en jente på 34 dager og en 45 dager gammel gutt. De døde som følge av utilstrekkelig amming. Mødre har ikke tilgang til kvalitetsmat, noe som gjør dem svake og ute av stand til å amme sine barn, sier Awad ifølge AFP.

Lege Mohamad Katoub ved Syrian American Medical Society, som hjelper til med å drive flere sykehus i Ghouta-området, sier til The Guardian at det for tiden er 68 kjente tilfeller av livstruende underernæring på sykehusene rundt om i området. Det er imidlertid vanskelig å få eksakte antall fra alle helseinstitusjonene i området, og tallet antas å i virkeligheten være høyere.

Store humanitære behov

Øst-Ghouta ligger i utkanten av Syrias hovedstad Damaskus og er kontrollert av opprørere, men har vært beleiret av president Bashar al-Assads styrker siden 2013.

Det antas ifølge AFP at rundt 400.000 mennesker bor i området, som er rammet av både matmangel og mangel på medisiner.

Nødhjelp har sjeldent fått komme inn. I slutten av september slapp imidlertid en kolonne med mat og medisiner inn til tre beleirede områder i Øst-Ghouta, men forsyningene var ikke store nok til å dekke alles behov.

– De humanitære behovene er store, sier Awad.

– Forsyningene er svært små, og hvis det fortsetter, vil flere barn dø, sier en ikke navngitt hjelpearbeider til The Guardian.