Tror svensk militærøvelse ble utsatt for spionasje

Det svenske forsvaret etterforsker flere forsøk på spionasje rettet mot militærøvelsen Aurora 17, som nylig ble avviklet i Sverige. Også norske styrker deltok i øvelsen.

Ifølge avisen Dagens Nyheter analyserer det svenske forsvaret et titalls flere rapporter enn vanlig om sikkerhetshendelser fra Forsvaret.

– Det handler om forsøk på etterretningsaktiviteter, sier den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist til DN.

I løpet av militærøvelsen skal man ha truffet på personer som oppførte seg mistenksomt. Det skal ifølge DN ha ført til en kraftig økning av antall rapporter der man mistenkte at sikkerheten var truet.

– Vi har fått inn mange tips om sikkerhetshendelser under Aurora 17. Uten overdrivelse så snakker vi om en tidobling av hva som er normalt, opplyser pressesekretær Jesper Tengroth ved det svenske Forsvaret til Dagens Nyheter.

På sine hjemmesider beskriver den svenske Försvarsmakten øvelsen Aurora 17 som den største og første øvelsen i sitt slag på over 20 år.

Rapportene skal gjelde både droner og observasjoner gjort i terrenget. Ifølge Forsvaret kan en forklaring på økningen i rapporter være at interessen rundt militærøvelsen har vært stor. En annen grunn kan ha vært det store antallet soldater som har vært i terrenget under øvelsen, og på den måten har hatt mulighet til å oppdage mer.

STATSMINISTER PÅ BESØK: Den svenske statsministeren Stefan Löfven og forsvarsministeren besøkte soldatene som deltok i øvelsen 15. september. Foto: , Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Militærøvelsen, som foregikk til lands, til sjøs og i luften, har som mål å øve på hvordan landets militære er rustet for et angrep mot svenske territorier.

Over 19.000 menn og kvinner deltok i øvelsen, som fant sted mellom den 11. og 19. september i Sverige. Syv andre land deltok også i øvelsen, deriblant styrker fra Heimevernet i Norge.

I september skrev det norske Forsvaret at 60 soldater fra innsatsstyrken Polar Bear VI deltok i øvelsen. I en pressemelding sa major Carl Tore Gombos at de har et tett og godt samarbeid med det svenske heimevernet gjennom SKANDIA-samarbeidet.

– Vi i Polar Bear VI skal trene på objektsikring og offensive operasjoner i svensk skjærgård, med innsetting både på land og fra sjø med Stridsbåt 90. Landgangsoperasjoner er noe perifert for oss, men trening i maritimt operasjonsmiljø er noe vi ser frem til, sa Gombos.