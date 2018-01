Tonnevis av poteter trillet ut av veltet lastebil

– Det ble litt potetmos, sier politiets operasjonsleder etter at en lastebil med 36 tonn poteter veltet i Sverige.

Lastebilen kjørte av veien mellom Kristinehamn og Bäckhammar i Värmland tirsdag kveld. Sjåføren kom uskadet fra uhellet, men halve potetlasten gikk bokstavelig talt «åt skogen», som det heter hos «söta bror».

Lastebilen veltet nemlig ut av veien og inn mot skogen.

– Det er poteter overalt, sier operasjonsleder Lars Edwall i redningstjenesten til avisen Nya Wermlands-Tidningen.

– Det ble litt potetmos. En gravemaskin er på stedet for å ta unna det verset, sier Edwall til avisen GT. Han legger til at det ikke var glatt på stedet, og at årsaken til ulykken ikke er kjent.

Potetene var på vei til snacksprodusenten OLW for å bli til potetgull.

