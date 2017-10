Svenske dømt for buss-porno

En svensk bussjåfør er dømt etter å ha sett porno på nettbrett mens han kjørte ungdommer fra Östersund til Stockholm.

Det er Östersund tingrett som har dømt en mann i 55-årsalderen for uaktsom kjøring, skriver SVT.

Årsaken er at han så på porno mens han kjørte buss i mai i fjor.



Bak i bussen satt det 15 ungdommer på vei fra Östersund til Stockholm.

Fått med deg denne? Bil braste inn gjennom butikkvinduet til gullsmed Marie

Porno mellom Bräcke og Sundsvall

Vitner i saken har fortalt at bussjåføren skal ha sett på porno gjennom nesten hele reisen.

Allerede i starten av turen, skal sjåføren ha brukt mye tid på mobilen, ifølge en jente om bord.

Men et sted mellom Bräcke og Sundsvall, fant han frem nettbrettet.



Da dro han opp nettbrettet sitt, gikk inn på en pornoside, og begynte å se en pornofilm, sier vitner.

Vinglet med en hånd på rattet

Med kun én hånd på rattet, og porno-nettbrettet i den andre, skal bussjåføren ha passert både biler, lastebiler og traktorer.



Et annet vitne forteller at turen var vinglete og at det var flere av passasjerene som klagde over nettopp det.

Én av passasjerene fikk nok og lastet opp et bilde av sjåføren på Facebook, hvor det er åpenbart at han ser på film.

Les også: Dømt til å jobbe mot vold - ranet elev

Bot på over 18.000 kroner

Det var arrangøren av bussturen som til slutt anmeldte sjåføren.

Han har innrømmet i avhør at han kjørte med nettbrettet og at han burde lagt det bort før.

Men han nekter for å være skyldig i uaktsomhet i trafikken.

Östersund tingrett mener likevel det finnes tilstrekkelig med bevis.



Tingretten har derfor dømt sjåføren til å betale 40 dagsbøter på tilsammen 18.800 svenske kroner.

Sette denne på VGTV? Dette hadde ikke

tb57340c biltyven ventet