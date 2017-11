Storbrann midt i Stockholm sentrum

Politiet har ikke kontroll med brannen, og har sperret av hele Stureplan på grunn av spredningsfare.

– Det er omfattende. Brannen har spredd seg til tre etasjer i huset, og det er spredningsfare i hele området. Brannen er ikke under kontroll, sier Christer Walhström ved brannvesenet i Stockholm til Expressen.

Brannen brøt ut femtiden, og skal ha startet i sjette etasje i et hus på Jacobsberggatan, i Stockholm sentrum, ifølge Aftonbladet.

Tidlig tirsdag morgen kjemper 60-70 brannmenn fremdeles mot flammene.



To til sykehus

Politiet har nå sperret av hele Stureplan på grunn av spredningsfaren.

Beboere i området får beskjed om å holde seg innendørs og holde vinduene igjen.

Ifølge Expressen bor det seks personer i huset. Alle er evakuert. Aftonbladet skriver imidlertid at det ikke skal ha vært personer til stede i bygget.

Likevel er to personer fraktet til sykehus.

– Jeg vet ikke hvorfor. Det er kraftig røykutvikling på plassen, sier Kjell Lindgren, polititalsmann til Aftonbladet.

SLUKNINGSARBEID: Brannmannskaper jobber med å forhindre spredning av den store brannen som brøt ut på Stureplan i Stockholm tidlig tirsdag. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB scanpix

Lyst som om dagen

Aftonbladet har snakket med flere vitner til brannen.

– Jeg våknet av røyklukten, siden den var så sterk trodde jeg først det var naboen min som fyrte, sier Hakim Northmann til Aftonbladet. Han bor like i nærheten av eiendommen som brenner.

– Jeg tenkte at det var rart at det var lyst som på dagen, men så forsto jeg at det var brannen jeg så, sier Robert Rindå til avisen. Han var i bil med kjæresten da han oppdaget brannen.