Skolebuss kjørte inn i bro i Linköping

En skolebuss med 51 barn og sju voksne kjørte tirsdag inn i en bro i Linköping i Sverige. Ingen av barna ble skadd, men to voksne ble sendt til sykehus.

Det er ikke kjent hvor alvorlige skader de to voksenpersonene har. Ifølge Aftonbladet ble ingen av barna skadd i ulykken.

Den involverte skolebussen er en såkalt dobbeltdekker, og de første meldingene gikk ut på at bussen hadde kjørt inn i en bro. Deler av taket på bussen har nærmest blitt skrellet av.

Flere av de voksne og barna skal ha sittet øverst i bussen, blant andre de to voksne som er sendt til sykehus. Både de fysisk uskadde voksne og barna som var med i bussen, er kjørt til sykehus for kontroll. Politiet opplyser at mange av dem var sjokkskadde.

– Det har vært to skoleklasser sammen med lærere og personale om bord i bussen. Alle barna er nå ute av bussen og tas hånd om av helsepersonell og lærere på stedet. Flere foreldre har også ankommet, sier Thomas Agnevik, pressetalsperson for politiet i Östergötland.

Elevene kommer fra Rosendalsskolen i Linköping, en skole som har elever fra førskole og opp til femte trinn.

Politiet har åpnet sak og driver nå med forundersøkelser for å avdekke om ulykken skyldes uaktsomhet.

– Vi har ikke pågrepet noen, men foretar undersøkelser, det er rutine, sier Agnevik. Broen var tydelig skiltet med høydeskilt. Bussen skal gå gjennom en kriminalteknisk undersøkelse.

Linköping er et trafikknutepunkt og all togtrafikk ble stoppet etter undersøkelsen.