Skjerper sikkerheten etter brannangrep mot synagoge i Sverige

Politiet i Sverige mener trusselbildet mot jødiske interesser er økt. Nå skjerper de sikkerheten ved flere synagoger i landet.

Flere personer gikk lørdag kveld til angrep mot synagogen i Stora Nygatan i sentrum av Göteborg. Politiet opplyser i en uttalelse at en brennende gjenstand ble kastet inn på området, og det oppsto en brann på bakken utenfor bygningen som senere ble slukket.

En gruppe jødiske ungdommer var samlet til et arrangement i et lokale som ligger like ved synagogen, men det er ikke meldt om skadede personer.

Nå sier rikspolitisjef Dan Eliasson til Aftonbladet at trusselbildet mot jødiske interesser i Sverige er økt etter at USAs president Donald Trump denne uken besluttet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

– Etter beslutningen fra USAs president om å flytte ambassaden til Jerusalem har vi vurdert at trusselbildet mot jødiske interesser i Sverige har økt. Vi ser det også i andre land. Vi har gjort sikkerhetsskjerpende tiltak, sier han til avisen.

Les også: Sammenstøt ved USAs ambassade i Libanon

Tiltakene gjelder synagoger flere steder i landet. Eliasson opplyser at tiltakene blant annet dreier seg om vakthold.

Tre pågrepet

Rundt ti personer ble sett på stedet ved synagogen da angrepet skjedde ved 22-tiden lørdag kveld, ifølge politiet. Søndag ble tre personer pågrepet i saken og tatt inn til avhør.

– De er pågrepet for forsøk på mordbrann, sier Peter Nordengard i politiet ifølge NTB.

Expressen melder at de pågrepne er i 20-årene. I løpet av formiddagen er mistanken mot dem styrket.

Pressesjef Karl Melin i sikkerhetspolitiet Säpo sier de samarbeider tett om saken med politiet.

– Vi har samarbeidet med politiet gjennom natten og har gjort en del tiltak. Det gjelder først og fremst å oppdage eventuelt nye trusler, sier han til avisen.

Les også: Palestinerne i Jerusalem er rasende på Trump

Trusler mot jøder i Malmö

Bakgrunnen for at politiet mener trusselbildet mot jødiske interesser er økt, er også en demonstrasjon i Malmö denne uken ifølge Aftonbladet.

Fredag kveld samlet rundt 200 personer seg på Möllevångstorget for å demonstrere mot USAs Jerusalem-erkjennelse, og det ble ropt skjellsord mot arabiske ledere og trusler om vold mot jøder, melder Sveriges Radio.

– Vi har kunngjort intifada fra Malmö. Vi vil ha vår frihet tilbake, og vi skal skyte jødene, ropte folk på stedet ifølge kanalen.

Eriksen Søreide: – Ingen land kan endre status på Jerusalem, heller ikke USA

Sveriges statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna sier han blir opprørt over de to hendelsene.

– Jeg blir forferdelig opprørt over angrepet mot synagogen i Sverige i går, og at det oppfordres til vold mot jøder på en demonstrasjon i Malmö. Det finnes ingen plass for antisemittisme i vårt svenske samfunn. Gjerningsmennene skal stilles til ansvar. Alle demokratiske krefter må nå jobbe sammen for et tolerant og åpent samfunn der alle føler seg trygge, sier han i en uttalelse til nyhetsbyrået TT.